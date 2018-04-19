Немцы назвали пять самых надежных легковых машин старше 10 лет 1 19.04.2018, 7:57

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Рейтинг составили специалисты из Ассоциация технического надзора Германии.

Ассоциация технического надзора TUV, которая занимается техническими осмотрами автомобилей на территории Германии, опубликовала рейтинг надежности подержанных автомобилей. Специалисты назвали пять самых надежных автомобилей возрастом более 10 лет. В расчет бралось процентное соотношение количества поломок машин к их усредненному пробегу, уточняет издание autonews.ua.

Итак, на последней, пятой позиции расположилась Toyota Corolla. С пробегом в 114 тысяч километров процент поломок у нее составил около 18,2%.

Четвертое место отдано автомобилю Ford Fusion. Пробег 95 тысяч километров. Процент отказов – 17,8%.

Третьей по степени надежности оказалась Mazda 2: у модели поломки наблюдаются у 16,3% авто, а в среднем пробег достигает 97 тысячи километров.

Второе место досталось Toyota Corolla Verso с 15,3% автомобилей с поломками и пробегом в 135 тысяч километров.

И, наконец, вершину рейтинга надежности уверенно оккупировал Porsche 911. Всего 12,2% машин соответствующего возраста обладает поломками, а средний пробег составляет 75 тысяч километров. Что неудивительно – дорогие машины делаются, как правило, тщательнее дешевых.