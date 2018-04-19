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Представлен самый дешевый в мире электромобиль

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  • 19.04.2018, 15:17
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Максимальная скорость электрокара – 100 километров в час.

Китайское предприятие SAIC-GM-Wuling представило компактный электрокар Baojun E100, выполненный в стиле Smart ForTwo Electric Drive, пишет сайт avtovod.org.ua. Новинку оценили всего в $5 300, что делает ее самой дешевой электрической машиной в мире.

Baojun E100 получил независимую переднюю подвеску спереди и однорычажную – сзади. Автомобиль оснащен единственным электрическим агрегатом, выдающим 40 лошадиных сил и 110 Нм крутящего момента. Максимальная скорость электрокара – 100 км/ч, а его заявленный запас хода без подзарядки батарей равен 155 километрам. На пополнение запас литий-ионных аккумуляторов уходит 7,5 часа.


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