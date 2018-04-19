Как работает цензура интернета в Китае Юрий Бутусов

19.04.2018, 17:59

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Юрий Бутусов

Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Путину есть куда расти.

Смотрю сейчас, как власти РФ блокируют Telegram, – самыми идиотскими методами, создавая колоссальные проблемы каждый день для экономики и своих граждан, как, по сути, сами раскручивают на весь мир этот мессенджер, и вспоминаю, как я столкнулся с системой контроля интернета в Китае. История о том, как работает контроль и куда будут расти россияне.

В 2007-м я был в китайском городе Чжэнчжоу, рядом со знаменитым монастырем Шаолинь. Провинциальный городок – областной центр, как мне показалось, раз в пять–шесть больше Киева.

В гостинице интернета вообще не оказалось. А мне надо было почту посмотреть. Сотрудники гостиницы, где найти интернет, не знают. Пошли мы вечером искать интернет.

Захожу в магазины, спрашиваю – а все, с кем говорю по-английски, не понимают, слово "интернет" им ничего не говорит, ну или делают вид, что не говорит.

И вот наконец, когда в одном из магазинов задаю вопрос и хозяйка жмет плечами, ко мне подходит малыш лет шести-семи, и показывает, что приведет к интернету. Малыш ведет нас вечером и вскоре мы видим парковку велосипедов штук на 300 – компьютерный клуб.

В клубе оказалось полно народу, все компьютеры заняты. Надо купить абонемент у администратора. Стоим в очереди, девушка-кассир равнодушно смотрит паспорт и выдает чек. Садимся, смотрим почту, через час уходим.

На следующий день я снова пошел со своей супругой проверять почту. Когда я подошел к клубу, то меня поразило – парковка велосипедов была абсолютно пуста!

Заходим. А на регистрации уже нет той девушки-кассира – а серьезная женщина в возрасте стоит, и рядом с ней крепкий мужчина. Очереди никакой нет. Подаю паспорт. Паспорт и визу тщательно изучают, звонят по телефону и даже высылают копию по факсу. Наконец, дают чек и доступ к компьютеру.

В этот момент к стойке регистрации подходит молодой китаец, который изображает из себя... пьяного! Это был единственный "пьяный" китаец, которого мы увидели за время поездки. Я весело подумал, как какой-то китайский полковник, планируя эту контрразведывательную операцию, вспомнил, что у этих восточно-европейцев принято пить водку, так что "пьяный" не вызовет у них никакого подозрения!

И вот в огромном пустом зале "пьяный" вдруг садится на место точно между нами с супругой! Выбрал место.

Мы, посмеиваясь, читаем почту, а китаец рядом открыл какой-то сайт, смотрит в него, пьет китайское пиво, делает якобы пьяные восклицания, но нам не мешает, только смотрит искоса, чем мы там занимаемся.

Вот это называется – контроль интернета! Путину есть куда расти.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»