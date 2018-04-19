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Единственные автомобили, шедшие с завода с двумя моторами

  • 19.04.2018, 19:11
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Только два таких автомобиля выпускались в больших объемах.

С ростом популярности гибридов и электрокаров число автомобилей с двумя независимыми моторами, способными направлять какую-никакую энергию на вращение шин, резко увеличилось. Тем не менее все эти современные транспортные средства стали мультимоторными благодаря добавлению электродвигателя. Если вы хотите поговорить о машинах с двумя ДВС, то только два таких автомобиля выпускались в больших объемах. И у вас есть право знать, кто они, пишет autoutro.ru.

Повторимся: речь идет об автомобилях, построенных в приличных количествах. Помимо них конечно же существует целый ряд более редких машин: автобусы, грузовики и гоночные болиды Fageol, Twini Mini, Mosler Twinstar, Alfa Romeo 16C Bimotore и даже Mercedes A-Class.

Если же говорить о моделях, построенных относительно массово на заводах, то у нас остается лишь два варианта: Tempo G1200 и Citroen 2CV Sahara.

Как правило, цель автопроизводителя – сделать автомобиль наименее затратным способом, что обычно подразумевает наличие самого сложного и дорогого компонента (двигателя) в количестве одной штуки. Однако при очень специфических обстоятельствах это не всегда так.

Если ваша цель состоит в создании машины с полным приводом (но у вас под рукой нет готовой полноприводной системы) и если выпускаемые вашей компанией моторы довольно компактны и дешевы, то есть финансовый смысл пропустить сложную фазу разработки системы 4WD и вместо этого разместить второй двигатель в той части машины, где его еще нет.

Неудивительно, что именно такой набор причин привел к рождению обоих наших двухмоторных проектов.

Первым был Tempo G1200. Он был разработан в 1935 году компанией, которая в основном производила небольшие трехколесные фургоны доставки.

G1200 появился, когда в 1934 году немецкая армия утвердила план стандартизации семейства полноприводных автомобилей. Tempo естественно хотели перехватить этот потенциальный поток сладких рейхсмарок и собрали лучшее четырехколесное транспортное средство, которое можно было сделать с имеющимися у них ресурсами.

По сути это означало дальнейшее использование типичного для марки 600-кубового двухтактного двухцилиндрового мотора Ilo, только на этот раз в двойном количестве. Суммарно они выдавали 1200 кубических сантиметров (отсюда и название) и раздирающие космос (19х2) 38 л. с.

G1200 рулил и передней, и задней осью, а независимая подвеска на цилиндрических винтовых пружинах обеспечивала впечатляющий ход. Это, конечно, позволяло совершать захватывающие маневры, как видно на фото:

G1200 имел два запасных колеса, смонтированных по бокам на собственной маленькой оси. Они помогали преодолевать коварные холмы и в какой-то степени нивелировали высокий центр тяжести.

К сожалению, у Вермахта были предрассудки относительно двухтактных двигателей, поэтому от услуг Tempo отказались. Вооруженные силы других стран, однако, были более открытыми, и G1200 был поставлен на службу в Австрии, Турции, Финляндии, Румынии, Болгарии и Дании. Всего было выпущено около 1200 экземпляров.

Другой двухмоторный автомобиль был рожден не из потребностей войны, а для более благородного дела – географической разведки! На самом деле это не совсем так: разведка была не такой уж и благородной. Это была разведка нефтяных месторождений.

В конце 50-х – начале 60-х годов французы проводили много исследований по нефтедобыче в Северной Африке (в частности, в пустыне Сахара). Потребность в дешевом, легком, прочном и надежном транспортном средстве, способном справиться с пустынным ландшафтом, стала очевидна, и Citroen задумал выполнить все эти критерии.

Полный привод был важен в пустыне, но еще важнее было наличие двух цельных силовых агрегатов. Сахара – это не то место, где хочется сломаться, и лишний двигатель значительно повышает ваши шансы не погибнуть.

2CV был хорошей платформой. У него был приличный дорожный просвет, прочная гибкая подвеска, да и в целом он был дешевым и легким. Чтобы сделать «Сахару», Citroen разместил пару топливных баков под передними сиденьями, перенес запасное колесо из багажника на капот и установил на его место второй 425-кубовый 2-цилиндровый мотор с воздушным охлаждением.

У этих двигателей были более крупные карбюраторы, чем на мономоторных 2CV, и, как следствие, чуть больше лошадиных сил: сначала 13,5, а на более поздних модификациях чудовищные 18 л. с. (то есть суммарно 36 л. с.).

У каждого двигателя была собственная 4-ступенчатая коробка передач, но одно гидравлическое сцепление. Машина могла передвигаться на переднем, на заднем или на обоих моторах.

В период между 1960 и 1966 годами было выпущено 693 Sahara, и по какой-то причине еще 1 экземпляр был изготовлен в 1971 году. Почти все были проданы нефтяным компаниям и работали по специальности до полного износа.

По оценкам, сегодня в мире сохранилось 27 штук, и когда они появляются в продаже, цена на машину может превысить 100 000 долларов.


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