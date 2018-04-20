Маленькая армянка: Хочу быть, как Никол Пашинян, это – рука борьбы 20.04.2018, 12:46

Никол Пашинян

Фото: photolure.am

Дочь телеведущего перевязала руку, подражая лидеру народных протестов в Ереване.

Дочь телеведущего Гриши Сандаляна, приживающего в США, маленькая Элла, хочет быть такой, как лидер протестов в Армении Никол Пашинян. Она перевязала руку, подражая Пашиняну, сообщает armtimes.com.

Элла хочет, чтобы Серж Саргсян оставил свой пост, и призывает своих родных быть рядом с Пашиняном.

«Я хочу, чтобы певцы, актеры, мой крестный отец, дедушка, дяди были на стороне Никола Пашиняна», - говорит малышка.

С 13-го апреля лидер парламентской фракции «Елк», глава партии «Гражданский договор» Никол Пашинян проводит на площади Франции в центре Еревана круглосуточные митинги против премьерства Сержа Саргсяна, которые с 16-го апреля вылились в общегородские акции гражданского неповиновения. Протесты сопровождались столкновениями с полицией на проспекте Баграмяна, в результате которых травмы получили 46 человек, в том числе, сам Никол Пашинян.

На митинге 17 апреля Пашинян заявил о начале «бархатной» революции и блокировал вместе с соратниками большинство зданий в центре города, в которых располагаются государственные ведомства, в том числе Центральный банк, Генпрокуратура и ряд министерств. Акции по блокировке зданий государственных ведомств продолжились также и в четверг.