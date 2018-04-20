Активист раскрыл новый способ ежемесячного побора 8 20.04.2018, 15:14

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Солигорский райисполком придумал, как каждый месяц взыскивать с людей деньги.

Активист профсоюза РЭП Виктор Молочко рассказал о новом способе ежемесячного взыскания денег с людей, который придумал Солигорский райисполком.

Как пишет сайт praca-by.info, Виктор Молочко разместил на своей странице в «Фейсбуке» бланк заявления, которое ему выдали на работе. Согласно заявлению, граждане должны попросить бухгалтерию вычислять из зарплаты деньги «на субботники»:

«Сегодня объявили республиканский субботник, который состоится 21 апреля 2018 года. «Заработанные» деньги... Власть «знает», куда их деть. Мне всегда было не понятно как, подметая где-то на субботнике улицу, можно заработать деньги. А еще мне не понятно, зачем же тогда еще и из зарплаты перечислять деньги, ведь мы уже перечислили из субботника?»

Активист уточняет, что деньги нужно перечислять не единовременно, а ежемесячно:

«Мне прислали заявление о пересчете денег за «субботники» в Солигорске с мая по декабрь. Деньги нужно перечислять каждый месяц! Вам даже не надо и переживать, куда пойдут ваши деньги.