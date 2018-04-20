iPhone SE второго поколения выйдет в мае 1 20.04.2018, 19:45

Apple выпустит обновленную версию миниатюрного смартфона iPhone SE уже в следующем месяце.

Об этом пишет MacRumors, ссылаясь на информацию от некоторых производителей чехлов.

Скорее всего, обновленный iPhone SE сохранит физические размеры оригинальной модели, 4-дюймовый дисплей и сканер отпечатков пальцев на передней стороне корпуса.

Из различий — отсутствие 3,5-мм разъема для наушников и стеклянная задняя панель, которая позволит внедрить технологию беспроводной зарядки. Впрочем, последнее пока остается под вопросом.

К предполагаемым техническим характеристикам аппарата относится процессор Apple A10 Fusion, который будет поддерживать формат изображений HEIF и стандарт сжатия видео HEVC.

Скорее всего, презентация новинки состоится уже в мае. Еще одна возможная дата анонса — начало июня (конференция WWDC 2018).