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iPhone SE второго поколения выйдет в мае

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  • 20.04.2018, 19:45

Apple выпустит обновленную версию миниатюрного смартфона iPhone SE уже в следующем месяце.

Об этом пишет MacRumors, ссылаясь на информацию от некоторых производителей чехлов.

Скорее всего, обновленный iPhone SE сохранит физические размеры оригинальной модели, 4-дюймовый дисплей и сканер отпечатков пальцев на передней стороне корпуса.

Из различий — отсутствие 3,5-мм разъема для наушников и стеклянная задняя панель, которая позволит внедрить технологию беспроводной зарядки. Впрочем, последнее пока остается под вопросом.

К предполагаемым техническим характеристикам аппарата относится процессор Apple A10 Fusion, который будет поддерживать формат изображений HEIF и стандарт сжатия видео HEVC.

Скорее всего, презентация новинки состоится уже в мае. Еще одна возможная дата анонса — начало июня (конференция WWDC 2018).


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