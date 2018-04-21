Госдепартамент США: Беларусь по-прежнему является авторитарным государством 4 21.04.2018, 11:14

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К такому выводу пришел Госдепартамент США в своем ежегодном докладе о состоянии прав человека в мире.

Доклад представил исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан.

Наиболее значимыми проблемами прав человека в Беларуси в документе названы пытки, тяжелые условия содержания в тюрьмах; произвольный арест и содержание под стражей; неспособность обеспечить справедливые судебные процессы из-за вмешательства исполнительной власти в судебные органы, а некоторые судебные процессы закрыты для общественности; вмешательство в частную жизнь; серьезное вмешательство в свободу выражения мнений и прессу; насилие в отношении журналистов и их задержание, пишет «Радыё Свабода».

Госдеп США также обращает внимание на жесткие ограничения свободы собраний и ассоциаций, случаи уголовного наказания за призыв к мирных демонстрациям; ограничение свободы передвижения, в частности бывших политических заключенных, а также давление на независимые профсоюзы.

По мнению Госдепа США, гражданские права в Беларуси по-прежнему в значительной степени ограничивались.

Гражданские власти, в частности, Александр Лукашенко, содержали эффективный контроль над силами безопасности.

«Власти на всех уровнях действовали безнаказанно и не делали шагов по преследованию или наказанию должностных лиц правительства или сил безопасности, которые совершали нарушения прав человека», - подчеркивается в докладе Госдепартамента США.

Российской Федерации в докладе посвящено 64 страницы. Представляя отчет Госдепа, исполняющий обязанности госсекретаря Джон Салливан подчеркнул, что одним из главных факторов, влияющих на ситуацию с соблюдением прав человека, является «оккупация и аннексия Крымского полуострова», а также конфликт на востоке Украины, где Россия «продолжает вооружать, управлять и тренировать подразделения сепаратистов».