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Столкновение с «телегой»

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  • 21.04.2018, 16:49
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Иван Яковина

Путинская вертикаль власти впервые проигрывает войну.

И не блоку НАТО или США, а одному россиянину — Павлу Дурову, создателю мессенджера Telegram.

Российская власть прямо сейчас переживает глубокий кризис. Впервые режим столкнулся с внутренней силой, которой не может эффективно противостоять.

Созданная Путиным вертикаль власти с помощью сети репрессивных органов успешно давит очаги неповиновения в любой сфере — от политики и экономики до СМИ и уличных протестов. Одним из главных достижений этой системы стало формирование почти полного единомыслия среди граждан России по широкому спектру социально и политически значимых тем.

Непротивление общества развязывает власти руки для любых злоупотреблений и даже преступлений. Единомыслие — невероятно важный ресурс. Над его сохранением работает коллективное «министерство правды», в которое входят спецподразделения МВД и ФСБ, прокуратура и суды. Но главная структура этого «министерства» — Роскомнадзор (РКН). Ведомство, основная задача которого — борьба с инакомыслием в интернете, выкашивает независимые информационные сайты, вылавливает людей, постящих критическую информацию о власти, и мешает оппозиции распространять свои идеи.

Однако одна из главных задач «министерства правды» — получение доступа к частной переписке россиян — долгое время оставалась невыполненной. Соцсети и мессенджеры крайне неохотно расставались с личными данными пользователей. Госдума даже приняла специальный закон, обязывающий раскрывать всю эту информацию. С мелкими мессенджерами и ресурсами РКН справился быстро. У них не было ни финансовых, ни технических возможностей бороться с государством. Популярную российскую социальную сеть ВКонтакте силой отобрали у ее создателя — «русского Цукерберга» Павла Дурова. Самого его вынудили покинуть страну.

С успехами у РКН росли и аппетиты. Покуситься на Facebook чиновники пока не решаются, поэтому еще в 2017‑м всерьез взялись за новое творение Дурова — самый удобный, технологически продвинутый и защищенный мессенджер Telegram. В несвободных странах вроде России и Ирана он стал неотъемлемым атрибутом свободы информации. Переписываясь в «телеге», как окрестили мессенджер в РФ, человек может быть уверен, что “органы” не читают.

Благодаря сопротивлению общества атака на Telegram затянулась на многие месяцы. Но в апреле 2018‑го московский суд все же принял решение о блокировке. РКН взял под козырек и бросился выполнять. И тут началось что‑то очень странное. Telegram не отключался. Сотрудники Роскомнадзора стали блокировать адреса, через которые соцсеть связывалась с внешним интернетом. Но Telegram переходил на другие. РКН блокировал их. Telegram снова уходил от «погони». Роскомнадзор паковал адреса блоками. Но и это не помогало.

Telegram продолжал работать, однако из‑за «ковровых блокировок» РКН посыпались другие российские сайты и сервисы, никак с «телегой» не связанные. Пострадали аэропорты, банки, платежные системы, сервис Viber и бессчетное число людей и компаний.

Руководство РКН обвинило Дурова в том, что он «взял в заложники российский интернет». И всем стало очевидно, что путинская вертикаль власти впервые в своей истории столкнулась с противником сильнее нее. Кремль проигрывает им же и начатую войну. Причем не блоку НАТО или США, а одному конкретному россиянину, чье имя всем известно.

Павла Дурова не просто так считают визионером и человеком, живущим в будущем времени. Уже после начала блокировок специалисты выяснили одну важную деталь. Он создал Telegram таким образом, что отключить его в России можно лишь вместе со всеми сервисами Google и Amazon. Это не равнозначно, но очень близко к отключению всего интернета.

Перед РКН стоит непростой выбор: уговорить Google, Amazon и Apple воевать против Telegram, отключить этих интернет-гигантов от российского интернета или же признать свое поражение в войне против Telegram.

Первый вариант крайне маловероятен. Второй — неприятен: отключение РФ от главных интернет-компаний мира будет равносильно сбрасыванию на российский интернет атомной бомбы. Третий вариант пока кажется наиболее жизнеспособным. И тут есть один важный момент. Если получится, то это будет первая победа российской оппозиции и гражданского общества над вертикалью Путина.

До этого думающие россияне ни разу не выигрывали у власти. Строго говоря, раньше у них не было и способов для эффективного ведения борьбы. Сейчас же есть чем бороться (разными способами обхода блокировок) и есть за что — право на тайну переписки является одним из базовых.

Сражение за «телегу» началось. На стороне прошлого — вся мощь государственного аппарата и доступ к «рубильнику». Будущее опирается на интеллект, технологии и гражданскую солидарность. От исхода сражения во многом будет зависеть, станет ли Россия когда‑то страной Дурова или навечно останется страной Путина.

Иван Яковина, «Новое Время»


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