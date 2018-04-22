Фотофакт: Как королева Елизавета отпраздновала свой 92-й день рождения 1 22.04.2018, 13:08

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Королеву поздравляли Стинг, Кайли Миногу и Том Джонс.

В субботу, 21 апреля, в Лондоне состоялся звездный концерт в честь 92-го дня рождения королевы Великобритании Елизаветы. Поздравить ее в Королевском Альберт-Холле собралась вся звездная семья: сын принц Чарльз с женой Камиллой, сестра принцесса Анна, внуки принц Уильм (правда без беременной жены Кейт Миддлтон) и принц Гарри с невестой Меган Маркл, принцесса Евгения, пишет segodnya.ua.

Для праздновая королева Елизавета, известная любовью к ярким нарядам, выбрала платье в оттенках золота и черные туфли-лодочки, дополнив наряд жемчужными украшениями.

Невеста принца Гарри, Меган Маркл, за чьим гардеробом сейчас следят СМИ, выбрала скромное платье-кейп от британского бренда Stella McCartney и темно-синие замшевые туфли на шпильке, сделав ставку на аксессуары – золотой клатч и браслет.

Фото: getty images

На сцене для королевы выступали Кайли Миноуг, Том Джонс со своим хитом "Not Unusual", регги-исполнитель Шэгги со Стингом.

Напомним, что свой день рождения монархи Великобритании празднуют дважды. Первый раз – непосредственно в день рождения, а второй – в одну из суббот июня. 21 апреля королева отмечает в кругу семьи. В официальный день рождения устраиваются массовые гуляния с артиллерийским салютом и вывешиванием флагов.