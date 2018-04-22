В Бресте мужчина нашел $100 и положил их в ящик для пожертвований 11 22.04.2018, 13:35

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Купюру обронил другой посетитель торгового центра.

20 апреля в 19.25 в милицию обратился 35-летний местный житель, сообщил информагентствам начальник криминальной милиции Ленинского РОВД Бреста Дмитрий Коровяковский, пишет tut.by.

Брестчанин рассказал, что, находясь в этот день в торговом центре на улице Радужной, он обнаружил пропажу из кармана своей одежды 100-долларовой купюры.

Сотрудники милиции просмотрели запись с камеры видеонаблюдения в торговом объекте, на которой было видно, что данную валюту на полу нашел мужчина.

После этого он предпринимал меры, чтобы найти ее владельца: обращался к стоявшим рядом людям и показывал им 100 долларов. Не найдя хозяина валюты, опустил ее в установленный в торговом центре ящик для пожертвований на церковь. При осмотре прозрачного ящика были видны лежащие там 100 долларов.

«Теперь 35-летний брестчанин будет сам решать, обращаться ли ему к настоятелю храма за возвратом купюры или оставить ее в качестве пожертвования», — дополнил Коровяковский.

Он отметил, что если бы нашедший доллары гражданин забрал их себе, то в его действиях был бы состав административного правонарушения по статье 10.6 КоАП (присвоение найденного имущества), санкцией которой предусмотрен штраф в размере до 5 базовых величин.