9-летняя белорусская балерина вошла в тройку лучших на престижном конкурсе в США 22.04.2018, 18:35

В финале в возрастной группе 9−12 лет за победу боролись 172 участника из 36 стран.

Вера Шпаковская, воспитанница первой белорусской школы балета для детей, заняла третье место на международном конкурсе Youth America Grand Prix (YAGP), который прошел в Нью-Йорке. Шпаковская выступала в возрастной категории 9−12 лет.

YAGP — это один из самых крупных и авторитетных конкурсов в мире, в котором участвуют ученики балетных школ. В 1999 году его основали супруги Лариса и Геннадий Савельевы, бывшие солисты московского Большого театра.

В этом году на конкурс были поданы более тысячи заявок от детей и подростков от 9 до 19 лет, профессионально занимающихся балетом. Полуфиналы проходили во Франции, Испании, Бразилии, Японии, Корее, Мексике, Австралии и во всех американских штатах.

Вера Шпаковская

Фото: семейный архив

Вера Шпаковская участвовала в конкурсе второй год подряд. В 2017-м Вере и ее соотечественнице Анастасии Ярмош было восемь лет. Тогда как в их возрастной группе соревновались дети от 9 до 12 лет. Организаторы допустили девочек к участию, оценив их высокий уровень. В финале конкурса, который состоялся в Нью-Йорке, Вера и Анастасия обошли тех соперниц, которые обогнали их в Париже. В итоге в 2017-м Шпаковская заняла пятое место, набрав 95 баллов (всего в группе соревновались 112 участниц).

В финал конкурса этого года Шпаковская и Ксения Косова, еще одна воспитанница школы, также пробивались через полуфинал в Париже, где заняли, соответственно, первое и третье места.

Как рассказала tut.by Марина Вежновец, звезда Национального театра оперы и балета и руководитель первой белорусской школы балета для детей, в жюри вошли директора балетных школ из Швейцарии, Франции, Германии, США, в том числе знаменитая в прошлом французская балерина Элизабет Платель (теперь директор балетной школы Парижской оперы).

Вера Шпаковская

Фото: семейный архив

В финале в возрастной группе 9−12 лет за победу боролись 172 участника из 36 стран. Вера Шпаковская заняла третье место, исполнив вариацию из балета «Жизель» и номер «Росток» (хореография Маргариты Сазоновой). Ксения Косова вошла в двенадцать лучших.

Также на конкурсе в Нью-Йорке Беларусь представляли Никита Синкевич и Анастасия Ярмош, которые победили в полуфинале.

Фото: архив Марины Вежновец

Соревнования на YAGP также проходили и среди 100 ансамблей, где не было разделения по возрастному критерию. Белорусский ансамбль (Вера Шпаковская, Ксения Косова, Никита Синкевич и Анастасия Ярмош) вошел в двенадцать лучших.

Как рассказала Марина Вежновец, победители получат возможность учиться или стажироваться в одной из известных хореографических школ.