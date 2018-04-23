закрыть
23 апреля 2018, понедельник, 12:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Ереване выразили протест звоном кастрюль

1
  • 23.04.2018, 8:53
  • 1,426

Ночная акция прошла во многих районах армянской столицы.

Вчера вечером, выступая на митинге оппозиции в Ереване, активистка инициативной группы «Отвергни Сержа» Мария Карапетян призвала граждан ровно в 23:00 в течение 5 минут звоном кастрюль и половников со своих балконов и окон выразить протест против власти премьер-министра Сержа Саргсяна, сообщает azatutyun.am.

Однако «кастрюльный протест» в городе продлился гораздо дольше указанного времени.

Акция «кастрюльный протест» прошла во многих районах Еревана.


популярное за неделю

Мнение

Сказать «нет» проходимцу
Сказать «нет» проходимцу Роман Надирян
Поколение дыроколов
Поколение дыроколов Ирина Халип
Свободу не выпрашивают
Свободу не выпрашивают Николай Статкевич
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков