В Ереване выразили протест звоном кастрюль 1 23.04.2018, 8:53

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Ночная акция прошла во многих районах армянской столицы.

Вчера вечером, выступая на митинге оппозиции в Ереване, активистка инициативной группы «Отвергни Сержа» Мария Карапетян призвала граждан ровно в 23:00 в течение 5 минут звоном кастрюль и половников со своих балконов и окон выразить протест против власти премьер-министра Сержа Саргсяна, сообщает azatutyun.am.

Однако «кастрюльный протест» в городе продлился гораздо дольше указанного времени.

Акция «кастрюльный протест» прошла во многих районах Еревана.