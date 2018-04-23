Средняя цена квадратного метра в Минске доросла до $1300 23.04.2018, 12:33

Предложение растет уже шесть недель подряд.

Средняя цена квадратного метра в квартирах, выставленных на продажу, за неделю поднялась не существенно, на 0,2%, однако достигла 1300 долларов, пишет Realt.by. Этот показатель в народе называют ценой «хотелок» — в реальных сделках цены подрастали не так стремительно.

Замедлился до 0,2% за неделю рост цен и на первичном рынке. Средняя цена квартир в новостройках Минска составила 1277 долларов за квадратный метр.

Самыми дешевыми по-прежнему остаются Шабаны, Чижовка и район Ангарской. Серебрянка по ценам предложения сравнялась с Грушевкой, Малиновкой и Зеленым Лугом.