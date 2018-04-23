Пашинян призвал к переговорам о смене власти в Армении «без потрясений» 3 23.04.2018, 20:40

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Через неделю в Армении будет созвана Национальная ассамблея, которая предложит кандидата в премьер-министры.

Выступая на митинге на площади Республики в центре Еревана, Пашинян заявил, что отставка премьер-министра Саргсяна была лишь одной из целей протестующих, сообщает издание News.am.

По его словам, через неделю должна быть созвана Национальная ассамблея, которая предложит кандидата в премьер-министры. Новое правительство, по его словам, поставит вопрос о проведении досрочных парламентских выборов.

«Мы собираемся в среду, в 11:00, в гостинице «Мариотт Армения» продолжить переговоры о смене власти без потрясений с и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном. Надеюсь, что элита Республиканской партии однозначно и безоговорочно признает победу «бархатной» революции. Чем скорее произойдет констатация этого факта, тем лучше для Армении и Нагорного Карабаха», — цитирует Пашиняна издание «Новости Армении».

«Вы все здесь стоите ради нашей окончательной победы», — обратился к собравшимся Пашинян. «Если Саргсян и Республиканская партия рассчитывают, что продолжат управлять страной, оставаясь в тени, то им лучше забыть об этой идее. Народ победил, и эта победа должна быть признана без всяких предварительных условий», — заявил он.

После отставки Саргсяна, избрание которого парламентом Армении на пост премьера стало поводом для начала массовых акций протеста, исполняющим обязанности главы правительства стал Карен Карапетян, который до 9 апреля был премьер-министром, а в кабинете Саргсяна стал первым вице-премьером.

Пашинян — лидер фракции «Елк» в парламенте, который обвинил Саргсяна в неэффективной работе на посту президента. Кульминацией массовых протестов в Армении стал митинг 22 апреля в Ереване, на который, по данным его организаторов, собрались около 160 тыс. человек.

Утром 23 апреля стало известно, что к митингующим присоединилась часть военных, самовольно покинувших свои части. Среди них были в том числе и бывшие участники конфликта в Нагорном Карабахе.