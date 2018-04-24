Лидер System of a Down об отставке Саргсяна: Нужно продолжать давление 24.04.2018, 8:31

Серж Танкян ликовал, когда узнал о победе армянского народа.

Отставка премьер-министра Армении Сержа Саргсяна должна стать началом изменений в стране. Об этом 23 апреля лидер американской рок-группы System of a Down Серж Танкян заявил в интервью "Настоящему времени".

Музыкант признался, что ликовал, когда узнал об уходе чиновника.

"Я почувствовал такое облегчение, что больше не было арестов и кровопролития, и все прошло мирно", – отметил Танкян.

Он считает, что активистам следует продолжать митинги, требуя реформ от нового главы правительства. Также действующей власти следует "немедленно отпустить всех, кто был задержан во время протестов, и всех политических заключенных".

"Стоит начать думать о новых парламентских выборах. Прошлые выборы не были до конца прозрачными. Так что это долгий процесс. Нужно продолжать давление, пока люди не будут уверены, что все их требования выполнены", – добавил Танкян.

До этого музыкант записал видеообращение в поддержку протестующих и пообещал присоединиться к ним в ближайшее время.

9 апреля Армения перешла к парламентской форме правления. Саргсяна, который был президентом страны с 2008-го по 2018 год, на специальном заседании Национального собрания (парламента) Армении избрали премьер-министром.

13 апреля в Ереване из-за этого назначения начались акции протеста. В результате столкновений между правоохранителями и митингующими пострадали более 40 гражданских лиц и несколько полицейских.

18 апреля активисты взяли в осаду резиденцию Саргсяна на улице Баграмяна в Ереване, силовики стали проводить массовые задержания.

22 апреля прошла встреча Саргсяна с лидером протестов, депутатом Николом Пашиняном. Она длилась чуть более трех минут и завершилась безрезультатно. В тот же день оппозиционного политика и двух его коллег задержали.

Европейский союз призвал власти Армении отпустить всех удерживаемых участников протеста, которые не нарушали закон.

23 апреля Пашиняна освободили вместе с соратниками. Депутат заявил, что в стране "произошла смена власти и власть перешла к народу".

После этого Саргсян объявил об отставке. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Карен Карапетян, который уже занимал пост главы правительства с 2016-го по 2018 год, а до этого 15 лет проработал топ-менеджером в структурах российского "Газпрома".