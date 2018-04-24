Как раз сегодня хочется быть армянином 2 Виктор Шендерович

24.04.2018, 8:48

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Эпизод из армейской службы, который вспомнился в день отставки Саргсяна.

Этот эпизод подробно описан в моем «Изюме из булки»...

Осенью 1981 года в наш образцовый полк, в Читу, с проверкой работы тыловой службы, прилетел генерал-лейтенант Кочетков, будущий замминистра обороны СССР. И мне в моей хлеборезке, демонстрируя чудеса воинской смекалки, удалось отстоять честь знамени, показав на весах цифры, соответствовашие Уставу тыловой службы.

И пораженный этим фокусом генерал спросил тогда у меня:

- Армянин?

И я ответил:

- Никак нет, еврей, товарищ генерал!

Вообще-то я и сегодня еврей, но как раз сегодня хочется быть армянином...

Виктор Шендерович, «Фейсбук»