Как раз сегодня хочется быть армянином2
- Виктор Шендерович
- 24.04.2018, 8:48
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Эпизод из армейской службы, который вспомнился в день отставки Саргсяна.
Этот эпизод подробно описан в моем «Изюме из булки»...
Осенью 1981 года в наш образцовый полк, в Читу, с проверкой работы тыловой службы, прилетел генерал-лейтенант Кочетков, будущий замминистра обороны СССР. И мне в моей хлеборезке, демонстрируя чудеса воинской смекалки, удалось отстоять честь знамени, показав на весах цифры, соответствовашие Уставу тыловой службы.
И пораженный этим фокусом генерал спросил тогда у меня:
- Армянин?
И я ответил:
- Никак нет, еврей, товарищ генерал!
Вообще-то я и сегодня еврей, но как раз сегодня хочется быть армянином...
Виктор Шендерович, «Фейсбук»