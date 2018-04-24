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Все молочные предприятия Беларуси будут объединены

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  • 24.04.2018, 9:30
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Власти задумали «укрупнение молочки».

В Беларуси в перспективе молочные предприятия будут объединены в несколько крупных молочных компаний. Об этом, как пишет primepress.by, сообщил начальник главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александр Щербенок на IV Экспортном форуме «Беларусь молочная».

«Есть поручение президента создавать компании с объемом переработки молока не менее 1 млн т в год. Только за этими компаниями перспектива. На первом этапе мы создавали холдинги, мы рассматривали два-три предприятия в области. Но в перспективе все равно это будет несколько крупных компаний в Республике Беларусь, которые будут иметь свои производства, с учетом, естественно, специализации. Укрупнение неизбежно», - сказал Щербенок.

По его словам, объединение молокоперерабатывающих заводов в крупные компании необходимо для повышения эффективности производства, повышения конкурентоспособности предприятий молочной отрасли и продвижения крупных партий продукции на внешний рынок.

По данным агентства «ПраймПресс», процесс укрупнения предприятий молочной отрасли Беларуси идет, но пока не определено, сколько именно компаний будет создано. В систему Минсельхозпрода входит 41 предприятие молочной отрасли.


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