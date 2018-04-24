закрыть
24 апреля 2018, вторник, 10:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Сегодня – день рождения Зенона Позняка

5
  • 24.04.2018, 9:51
Зенон Позняк
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Одному из лидеров белорусского национального движения исполнилось 74 года.

Председатель Консервативно-христианской партии БНФ Зенон Позняк сегодня празднует 74-й день рождения.

Политик является внуком Яна Позняка - известного белорусского общественного деятеля. Именно Позняк открыл для общественности историю Куропат. Был одним из тех, благодаря кому белорусский язык, герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг стали государственными, а Беларусь восстановила независимость.


популярное за неделю

Мнение

Сказать «нет» проходимцу
Сказать «нет» проходимцу Роман Надирян
Поколение дыроколов
Поколение дыроколов Ирина Халип
Свободу не выпрашивают
Свободу не выпрашивают Николай Статкевич
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков