В Минске выявили случай кори 1 24.04.2018, 10:14

Ребенок не был привит, семья вернулась из Египта и Украины.

В Минске медики выявили случай кори. На этот раз ребенок также не был привит, так как родители отказались от вакцинации. Об этом tut.by сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Установлено, что ребенок заразился корью во время туристической поездки в Египет и Украину. В Минздраве отметили, что в связи с регистрацией случая кори проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Напомним, что недавно три случая кори диагностировали в Малоритском районе Брестской области. Все пациенты не были привиты. Сообщалось, что под наблюдением врачей находятся еще 10 человек, которые вступали в контакт с больными. По предварительной версии, корь привез гражданин Украины, который приехал в Беларусь погостить.

Первый случай кори в стране в этом году выявили в Волковыске у пятилетней девочки в конце февраля. Она не была привита, так как родители отказались от вакцинации. Источник инфекции так и не нашли. То есть ребенок где-то мог контактировать с человеком с признаками ОРВИ. Корь в начале заболевания проявляется как ОРВИ, и никто не заподозрит корь, если человек не был за границей. Вирус, который выявили в Волковыске, ранее не циркулировал в нашей стране.

В целом на вторую половину апреля в Гомельской области было зарегистрировано 11 случаев кори, в Брестской — 4 (с учетом последних случаев в Малоритском районе), в Гродненской — 28 случаев.

В прошлом году у нас был зафиксирован лишь один случай завозной кори. Распространения он не получил благодаря высокому охвату профилактическими прививками.

Корь — это аэрозольная инфекция: чтобы заболеть, достаточно побыть в одном помещении с тем, кто уже болен. Инкубационный период (от момента заражения до появления симптомов) — 10−18 дней, максимальный — 21 день.

За 2016−2017 годы охват профилактическими прививками в Беларуси составил 98%. А это превышает рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения уровень в 97% среди детей.

У человека, которому делали прививки от кори, мизерная вероятность заболеть. Даже если такой человек заболеет, прививка поможет исключить летальный исход, осложнения и болезнь будет протекать в более легкой форме.

Национальный календарь предполагает профилактические прививки от кори в 1 год и в 6 лет. Защиту обеспечивают именно две прививки. Медики советуют, если сведений о прививках нет или известно только об одной прививке от кори, или вы не болели корью ранее, стоит сделать прививку даже взрослому не позже чем за месяц до поездки в другую страну, где сейчас неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Например, Украину и страны ЕС.

Если у вас повысилась температура, появились сыпь, боли в горле, кашель, воспалилась слизистая глаз, нужно незамедлительно обращаться к врачу. И если вы до этого были в странах ЕС или Украине, об этом также нужно рассказать доктору.

По сведениям Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в Европе продолжается вспышка кори. На 16 апреля 2018 года зарегистрировано более 15 000 случаев кори. Наибольшее количество — в Сербии, Греции, Румынии, Франции и Италии, включая 13 летальных случаев.

Сейчас одна из самых крупных вспышек кори зафиксирована в Украине. На 3 апреля 2018 года там зарегистрировано более 9000 случаев кори, включая семь летальных.

Более 80% заболевших корью в Европе не были ранее привиты, что обусловило распространение инфекции. Причина низких охватов профилактическими прививками против кори в отдельных странах — рост числа отказов от вакцинации, начавшийся с 2010 года.