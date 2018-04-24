Пять блестящих книг, которые нужно поскорее экранизировать 24.04.2018, 12:12

«Гиперион» и другие книги, из которых могут получиться отличные сериалы.

В этом году уже вышли два отличных сериала, поставленных по книгам – «Алиенист» и «Террор». Последний я и вовсе готов записать в шедевры. В связи с этим я немного помечтал о том, какие из моих любимых книг стоило бы экранизировать в виде сериалов, пишет журналист «Нового времени» Алексей Бондарев.

До «Игры престолов» никто не относился к сериалам всерьез. Считалось, что это территория телевидения, “мыла”, детективчиков и романтических ситкомов. Но сегодня сериалы зачастую превосходят обычное кино по размаху и бюджетам. Голливудские звезды перестали считать для себя зазорным сниматься в сериалах.

И это прекрасно, поскольку сериал позволяет развернуться сценаристам. Вспомните, как много раз вы смотрели полнометражный фильм, поставленный по хорошей книге и сетовали, что не увидели некоторых сюжетных линий. А все потому, что в стандартный двухчасовой фильм порой невозможно втиснуть то, что умещается даже в довольно тонком романе.

Сериалы решают эту проблему. Продюсеры сами определяют, сколько будет серий и какой они будут продолжительности.

«Террор», спродюсированный Ридли Скоттом, отличный пример того, как именно формат сериала позволяет не жертвовать глубиной и содержанием книги при ее переносе на экран.

Вот еще пять блестящих книг, которые могут стать основой для великолепных сериалов.

«Друд»

Дэн Симмонс

Вышеупомянутый Террор – экранизация одной из моих любимых книг Дэна Симмонса.

Симмонс, в свою очередь, один из моих любимых писателей. В связи с чем я попросту мечтаю о том, что судьбу Террора повторят и другие его книги.

Например, фантасмагорический Друд, в котором Симмонс рассказывает историю о том, как классик английской литературы Уилки Коллинз мечтал убить другого классика Чарльза Диккенса.

Роман огромный, многослойный и, как всегда у Симмонса, наполнен важными мелкими деталями. Словом, мне сложно представить, как можно сделать из него фильм. А вот сериал – это было бы прекрасно.

«Гиперион»

Дэн Симмонс

И, конечно же, в этом разговоре не обойтись без Гипериона. Цикл фантастических романов, которые, собственно, и прославили Симмонса, требует размаха и бюджета.

Звездный путь покажется вам невинной шалостью по сравнению с Гиперионом. Это не только шикарная галактическая опера, но и довольно философское произведение.

«Шантарам»

Грегори Дэвид Робертс

Классная книга о воре, который сбегает из тюрьмы, живет в Индии, торгует золотом, едет в Афганистан и становится торговцем оружием. Всю историю не втиснешь даже в трехчасовой фильм. А вот для сериала тут материала как раз достаточно.

На сезон из 10 серий точно хватит. Хочется верить, что такой сериал может появиться.

«Дорога»

Кормак Маккарти

В 2009 году вышла полнометражная экранизация этого романа с гениальным Вигго Мортенсеном в главной роли.

Фильм весьма неплох. Но в силу приведенных выше причин мне кажется, что в формате сериала идею романа об отце и сыне, которые пытаются выжить в постапокалиптическом мире, можно было бы обыграть намного лучше.

К тому же, на мой взгляд, режиссер Джон Хиллкоут в силу своего авторского взгляда, сделал фильм слишком холодным, отрешенным. В то время как роман производит впечатление очень личного, буквально проникает в душу.

Так что еще одна экранизация этой блестящей книги в любом случае – неплохая идея. Правда, вряд ли стоит ждать этого в ближайшее время, учитывая что постапокалиптические Ходячие мертвецы все еще не закрыли.

«100 лет одиночества»

Габриэль Гарсия Маркес

Сколько помню дискуссий об экранизациях, эта книга Маркеса всегда приводилась в пример, как книга, по которой невозможно снять кино. В силу сложности сюжета и избыточной метафоричности.

Но вот сериал из 100 лет одиночества мог бы получиться, в особенности, если бы его снимал кто-то, по-настоящему влюбленный в волшебный мир Маркеса.