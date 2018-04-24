Белоруc с Уолл-стрит: Зарабатывал брокером $180 тысяч в год 24.04.2018, 13:31

33-летний Ярослав из Гродно эмигрировал в Америку 11 лет назад.

Непоколебимая уверенность в себе помогла белорусу стать брокером с Уолл-стрит - главной улицы Финансового квартала США, пишет kp.by.

«Средние компании на Уолл-стрит надувают людей»

В Гродно Ярослав окончил школу с углубленным изучением английского языка. Потом поступил в БГТУ на инженерно-экономический факультет. Но после третьего курса решил переехать в США.

- Мне стало грустно в Беларуси. А когда я начал увлекаться экономикой, понял, что моя мечта - работать на фондовом рынке США. Спустя два года жизни в Штатах решил рвануть в Нью-Йорк и, как только переехал, поставил себе цель - работать на Уолл-стрит. Я нашел компанию, которая спонсировала мое обучение и получение необходимой для работы лицензии. Так началась моя карьера на Уолл-стрит… Сначала был трейдером (продавец акций, облигаций и т. д. - Ред.). Компания предоставляла мне деньги, а я вкладывал их в акции. У меня отлично получалось, и так я стал финансовым консультантом. У меня было 7 подчиненных и своя секретарша. Но потом мне посоветовали стать брокером, так как в этой сфере можно было больше заработать.

- И это была моя ошибка, - удивляет Ярослав. - Я больше не работал со средствами компаний, а работал с реальными людьми, которые доверяли мне большие деньги. Но 6 мая 2010 года фондовый рынок обрушился. Понимал, что подставил многих людей, давил на них, чтобы они вкладывали деньги. А в итоге мои клиенты потеряли 17 миллионов долларов. Это не очень чистый бизнес. Я играл чужими деньгами, и по большому счету цена акций, которые предлагал своим клиентам, всегда шла вниз через какое-то время. Средние компании на Уолл-стрит надувают людей, честно работают только такие мастодонты, как Goldman Sachs (один из крупнейших в мире инвестиционных банков в Нью-Йорке. - Авт.). Меня замучила совесть, поэтому я ушел. Хотя зарабатывал $180 000 в год.

- Как белорусский парень так легко попал на Уолл-стрит?

- Не испытывал никакого дискомфорта, что я не коренной американец. Я очень уверен в себе, даже эгоистичен. Не скрою, поначалу было не так легко, но если ты показываешь результат, начальству все равно, откуда ты. Конечно, всегда есть люди, которые будут давить на твои недостатки, но мне удалось выстроить стену перед завистниками. Если ты занимаешь серьезную должность, тебя постоянно хотят сдвинуть, плетут интриги. Даже сейчас, когда у меня есть американский паспорт, жить в США непросто. Нужно быть сильнее всего этого.

- А как эти ребята с Уолл-стрит - такие же самодовольные распущенные пижоны, как показывают в кино?

- Да (смеется). Все в Нью-Йорке такие, как в кино. Никогда не забуду, как однажды мы с моим боссом вошли в угрюмое здание в двух улицах от Уолл-стрит, а там оказался роскошный привилегированный закрытый клуб. Мы сначала обедали, а потом была презентация компании, которая выходила на фондовый рынок. Все желающие могли купить ее акции по сниженной цене. Таких закрытых клубов, куда обычным людям нет доступа, в Нью-Йорке очень много. Когда ты достигаешь высот, перед тобой открываются такие сообщества сильных мира сего, что голову сносит! Только представь, что мой начальник однажды за одну ночь потратил $186 000 на вечеринку.

После фондовой биржи ушел в искусство

На Уолл-стрит Ярослав работал 4 года, а после того как ушел из инвестиционного банка, решил вместе с несколькими друзьями открыть ресторан New York Dog House в Нью-Йорке.

- Моя доля в этом бизнесе была небольшая - всего 10%. Да и ресторанный бизнес после фондовой бирже казался мне скучным. Поэтому решил заняться искусством - начал писать картины. Не могу сказать, что это было кардинально новое направление для меня, с 9-го класса я увлекался этим как хобби. И уже мои первые картины оценила владелица галереи Agora Gallery в Нью-Йорке Анджела ди Белло. Она занимается подбором произведений искусства для инвестиционных банков. И именно потому, что я вышел из этой индустрии, Анджела обратила на меня внимание. В итоге она организовала выставку в Челси - художественный район Манхэттена. Там были мои работы и картины еще четырех художников. Одну из моих картин купили сразу же за 17 тысяч долларов. Сейчас она находится в одном из зданий на Пятой авеню - самой дорогой улице в Нью-Йорке, - рассказывает Ярослав.

После успешного старта начинающего художника пригласили выставиться в Монако. Там он продал еще одну свою работу. Парадокс, но сам Ярослав не относит себя ни к какому художественному течению.

- Последние годы я не ходил в галереи, музеи и ничего не читал про художников. Боялся, что они проникнут в мою голову. И вместо того, чтобы выражать себя, я буду искаженно воспроизводить их искусство. Я разрешил дать своей голове полную свободу. Мое искусство - это выражение моих грубых мужских чувств. Правда, многие галеристы и художники сравнивают меня с Василием Кандинским - основоположником абстракционизма.

Сегодня бывший брокер не только пишет картины, но и запустил свою линию одежды PredotorNYC (с англ. «хищник Нью-Йорка»).

- Искусство и мода всегда идут вместе. Я создал свою краску с добавлением золота (пудра из золота), придумал свой символ и теперь наношу его на одежду. Модели придумываю сам и заказываю у дизайнеров из Нью-Йорка. Мой первый показ прошел в Сан-Диего на International Fashion Film Awards (Фестиваль международных фильмов о моде). В будущем я планирую открыть свое ателье, чтобы не пользоваться услугами дизайнеров, - объясняет Ярослав.

Кстати, после 9 лет жизни в Нью-Йорке за вдохновением художник-модельер уехал на Ки-Уэст - остров и одноименный город в самой южной точке США. Здесь Ярослав также работает директором художественной галереи.

«В Беларуси люди не могут настроить себя на счастье»

- Ярослав, ты так легко переключаешься с одной сферы на другую. Как ты это все воплощаешь в жизнь?

- Все зависит от мотивации. Человек должен быть позитивным и настраивать себя на то, чего хочет достигнуть. Не отвлекаться по мелочам. Ты не представляешь, сколько лишений я понес для того, чтобы сконцентрироваться на написании картин. Считаю, что у меня есть дар и я должен его реализовать…

Не буду скрывать, что во времена брокерства я любил покутить: клубы, бары, вечеринки. У меня было очень много девушек. Но сейчас я уже больше года ни с кем не встречаюсь. Ограничиваю себя в еде, давно не ем мяса, занимаюсь спортом.

- А алкоголь?

- Алкоголь вдохновляет (шутит). Недавно прочел, что один мужчина жил 256 лет - он пил настойки из трав и рисовое вино. Я давно заметил, что после привычной еды ощущаю слабость, апатию. Поэтому задумался, какие продукты могут приносить пользу организму. Например, рис имеет все необходимые вещества для полноценного рациона. Конечно, я не хочу жить 256 лет. Но сейчас провожу эксперимент - пытаюсь отказаться от пищи и питаться травами. Планирую делать рисовое вино.

Ярослав уточнил, что также стал буддистом. Не вдаваясь в подробности, он лишь отметил, что практики буддизма позволили ему очистить голову от дурных мыслей. И теперь он доволен жизнью.

- В Беларуси был всего лишь один раз за эти 11 лет. Скажу, что мне очень понравилось. Но так как я вырос там, я примерно представлял, что меня ждет. И знаешь, что я заметил? - неожиданно спросил Ярослав.

- Интригует…

- Буддизм рассказывает о странах 12-го мира, куда людей посылают, чтобы лучше понять себя. К этим странам относятся все бывшие советские республики. Так вот хочу сказать: все в нашей голове. И каждый сам определяет, какой будет его жизнь. В Америке все люди счастливые. Они настраивают себя на то, чтобы быть счастливыми. И от этого начинается счастье - то есть счастье рождается в тебе. Ты как бы создаешь иллюзию в своей голове, что ты счастливый человек, и потом ты становишься им в реальном мире. В Беларуси люди этого не понимают, и это проблема…