CМИ: Пашинян возглавит правительство Армении до выборов 1 24.04.2018, 14:22

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Никол Пашинян

Фото: photolure.am

Лидер протестов собирается заявить об этом во время встречи с и.о. премьер-министра Карапетяном.

На переговорах с исполняющим обязанности премьера Армении Кареном Карапетяном лидер оппозиционных протестов Никол Пашинян заявит о своем желании стать главой правительства до проведения досрочных выборов в парламент. Об этом корреспонденту РБК в Ереване рассказал соратник Пашиняна Ален Симонян, член городского совета Еревана и правления партии «Гражданский договор» (входит во фракцию «Елк»). Переговоры Пашиняна и Карапетяна пройдут в среду, 25 апреля.

В понедельник, 23 апреля, в результате оппозиционных акций, длившихся 11 дней, премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карапетян, соратник Саргсяна по правящей Республиканской партии Армении.

Ключевое требование после ухода Саргсяна — это избрание Пашиняна на пост премьера и парламентские перевыборы, сказал Симонян. «Новым премьер-министром должен стать тот, кого выберет народ. Естественно, получается, что это Пашинян», — пояснил Симонян. По словам Симоняна, народные выборы пройдут на площади Республики в ходе одного из митингов. Когда это произойдет, пока говорить рано, сказал соратник Пашиняна.

На посту премьер-министра Пашинян планирует сформировать временное правительство, отметил собеседник. Симонян уверен, что парламент должен утвердить на пост временного премьера именно Пашиняна.

Во вторник вечером Пашинян проведет пресс-конференцию, где, как ож идается, объявит о своих требованиях.