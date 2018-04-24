Шумченко о притеснении ИП: Это просто диверсия 2 24.04.2018, 16:34

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Анатолий Шумченко

Фото: Facebook

Бюджет потерял за три года $100 миллионов из-за ухудшения условий работы ИП.

Об этом заявил председатель республиканского общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко, выступая 23 апреля на форуме предпринимателей в Минске, пишет «Брестская Газета».

Лидер «Перспективы» обратил внимание на то, что, например, в 2013 году, когда ИП, занятые в розничной торговле, работали по патентной системе, они пополнили бюджет страны более чем на 163,1 млн долларов. Однако ситуация изменилась после вступления в силу указа №222, который значительно усложнил условия работы предпринимателей. По итогам 2016 года от ИП, занятых в розничной торговле, в бюджет поступило лишь около 66,5 млн долларов. «Это просто диверсия», — подчеркнул Шумченко.

Он сообщил, что число ИП, занятых в розничной торговле, с 2011 года по 2017-й сократилось с 98 615 до 66 700 человек — почти на 32,4%.

«Если такая динамика сохранится, то к 2028 году число предпринимателей будет на уровне статистической погрешности, их останется около пяти тысяч. А если ситуация ухудшится, то это случится и раньше, к 2025 году», — сказал председатель «Перспективы».

По его данным, удельный вес ИП, занятых в розничной торговле, в общем числе предпринимателей в 2017 году составил 28,3%, хотя в 2011-м он был на уровне 40,5%.

Из-за сокращения числа ИП, занятых в розничной торговле, в 2011 — 2016 годах потери бюджета за счет уменьшения поступивших платежей за аренду составили около 105,3 млн долларов. Таким образом, отметил лидер «Перспективы», прямые потери от указа №222 с 2014 по 2016 годы приблизились к 202 млн долларов.