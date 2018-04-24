Как с белорусов высчитывают налоги, а они этого не замечают 24.04.2018, 18:55

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Так сколько же с нас высчитывает государство?

Белорусские чиновники продолжают адаптировать законодательство «о тунеядцах». Теперь тем, кто «не занят в экономике», придется полностью оплачивать услуги ЖКХ. Мол, они не платят налоги и должны государству деньги. Но, если посмотреть внимательно, мы ежедневно платим налоги, которые никто не учитывает, пишет «Белсат».

Условно говоря, чтобы отработать все налоги за год вместе с выплатами в Фонд социальной защиты населения, нам нужно работать на государство до конца июня. И только во второй половине года мы начинаем работать на себя. Однако и это неточно. Ведь нигде не учитывают того, что мы частично оплачиваем услуги, которые якобы бесплатные.

Например, с каждого литра топлива, которое мы покупаем на АЗС, примерно треть стоимости уходит в бюджет в виде налога на добавленную стоимость и акциза. Платит их АЗС, но ведь это деньги потребителя. Таким образом, каждый раз, заправляя авто или байк, автолюбители пополняют бюджет страны.

На разных стадиях производства и потребления на товар или услугу дополнительно начисляют налоги. Официально это налог на добавленную стоимость, акцизы, но сюда можно включить и стоимость акцизной марки, контрольных знаков и даже пошлины. Они включаются в стоимость товара. Например, в бутылке водки налогов – 55%. Примерно столько же – в сигаретах. Получается, что чем больше мы покупаем, тем богаче становится наша страна. Даже те, кто по разным причинам не работает, добрую часть своих денег отдают государству через потребление.

«Если взять все покупки товаров и услуг, то примерно 25% составляют НДС и акцизы, а если добавить акцизные марки, контрольные знаки, которые по своей сути также являются налогами, то можно еще процентов 8 добавить» – говорит экономист Леонид Фридкин.

А еще надо дать деньги на бесплатные учебники в школе или сдать в родительский комитет в бесплатном детском саду.