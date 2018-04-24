Bloomberg: Латвия больше не будет банковским мостом между Западом и РФ 1 24.04.2018, 21:16

1,435

После введения санкций против РФ вклады в латвийских банках уменьшились на $3,1 миллиарда.

После падения коммунизма длительное время Латвия пыталась позиционировать себя как бизнес-мост между Востоком и Западом. И этот замысел наконец умер. Банковские связи между балтийской страной, которая входит в еврозону, и иностранными клиентами, большинство которых родом из России, разваливаются после ряда скандалов. На поверхности этой проблемы то, что российские поставщики нефти и угля начали обходить стороной латвийские железные дороги, отдавая предпочтение отечественным, пишет Bloomberg (перевод - zn.ua).

Торговые связи помогли смягчить двусторонние отношения после того, как Латвия получила независимость в 1991 году. Хотя ее вступление в НАТО все же разозлило Россию. По словам министра иностранных дел балтийской страны Эдгарса Ринкевичса, переломным моментом стал 2014 год, когда Владимир Путин решил аннексировать украинский Крым, спровоцировав страхи, что дальше Россия может прийти в Балтию "защищать русскоязычное население".

"Нам нужно отказаться от иллюзий о том, что могут быть мосты, ворота или еще что-то", - сказал Ринкевичс.

"Последние четыре года были четким сигналом пробуждения. Не все это пока поняли, но, я думаю, что это осознание постепенно наступает даже среди тех, кто годами говорил о всех этих концепциях с мостами и воротами", - добавил он.

Банки Латвии перестали обслуживать россиян, которые попали под санкции. За несколько недель вклады в латвийских банках уменьшились на $ 3,1 млрд. Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против 36 физических лиц и компаний из "кремлевского списка". В перечень попали семь олигархов, 17 высокопоставленных чиновников, а также 12 государственных и частных компаний.