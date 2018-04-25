Пашинян объявил о возобновлении акции гражданского неповиновения 3 25.04.2018, 7:34

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Никол Пашинян

Лидер оппозиции считает, что для полной победы революции необходима еще одна неделя.

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил о возобновлении тотальных акций гражданского неповиновения, сообщает newsarmenia.am.

В среду, 25-го апреля должны были состояться переговоры между Пашиняном и и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном.

"Я пока не получил ни положительного, ни отрицательного ответа (по поводу встречи – ред.) и хочу подчеркнуть, что, как и переговоры с Сержем Саргсяном, эти переговоры могут касаться только четырех пунктов повестки, первый из которых уже реализован: отставка Саргсяна, назначение народного кандидата на посту премьера, формирование временного правительства, внеочередные парламентские выборы в краткие сроки после реформ Избирательного кодекса и закона "О политических партиях" для обеспечения честных выборов", - сказал Пашинян, выйдя в прямой эфир на свой странице в Facebook.

По его словам, молчание Республиканской партии Армении (РПА) заставляет предположить, что в РПА думают, что отставку Сержа Саргсяна можно использовать для сохранения власти.

"Но мы говорили, что проблема не в личности Сержа Саргсяна, а в системе, поэтому мы не можем согласиться, чтобы после его отставки был назначен премьером кто-либо из представителей РПА. Сейчас есть основания полагать, что РПА пытается после отставки Саргсяна использовать волну народного воодушевления для сохранения своей власти. Это неправильная оценка ситуации. Мы четко сказали, что РПА не может оставаться у власти, потому что победа должна иметь логическое завершение", - сказал он.

Пашинян отметил, что если Карен Карапетян или спикер парламента Ара Баблоян или глава фракции РПА Ваграм Багдасарян готовы обсуждать с ним вопрос мирной передачи власти, "они знают мои контакты и телефоны".

При этом он призвал всех довести борьбу до логического конца.

"Мы призываем завтра возобновить все действия гражданского неповиновения, и с 11:00 собраться на площади Республики, чтобы определить дальнейшие действия. Ни один участник нашего движения не согласится, чтобы мы наполовину оставили наше дело, чтобы мы, добившись отставки, просто наблюдали, как РПА, отдав в жертву своего лидера, пытается сохранить власть. Этому не бывать, и я всех наших соотечественников призываю продолжить массовые акции неповиновения", - сказал он.

По словам Пашиняна, для полной победы необходима еще одна неделя, поскольку в течение недели в парламенте должны состояться выборы нового премьера.

"И я надеюсь, что республиканцы понимают, что выдвижение кандидата от РПА еще более усилит наше движение. Кандидат и премьер должны быть представителями бархатной революции", - сказал лидер оппозиции, добавив, что завтра вечером, как обычно, состоится митинг.

На волне проходивших в Республике с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.