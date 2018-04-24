Пашинян отказался от переговоров с и.о премьера Армении 3 24.04.2018, 22:44

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Никол Пашинян

Фото: photolure.am

Лидер протестов в Армении отказался от переговоров с правящей Республиканской партией.

Переговоры лидера протестов в Армении Никола Пашиняна с правящей партией и и.о. премьера страны Карен Карапетяном отменяются, заявил РБК соратник Пашиняна, член партии «Гражданский договор» Ален Симонян.

«Никол Пашинян отказался от переговоров, пока его требования по вопросу формата переговоров не будут выполнены. Будут переговоры в том формате, который он предлагает. Других переговоров не будет. Он сделал свое предложение [на пресс-конференции], мы ждем ответа [от Республиканской партии Армении]. Не будет ответа — не будет переговоров. В любом случае мы выводим людей на улицы. Утром будет шествие. Митинг, скорее всего, будет вечером», — заявил Симонян.

Ключевое требование оппозиции, добившейся ухода в отставку премьер-министра Сержа Саргсяна, избрание Никола Пашиняна премьером и проведение новых выборов в парламент. В среду, 25 апреля, Пашинян и Карапетян должны были встретиться для обсуждения ситуации.