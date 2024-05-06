Сказки Си Цзиньпина для Европы 9 Юлия Климишин

6.05.2024, 9:58

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Mягкие подходы — хорошо продуманная тактика Пекина.

Обожаю концерты симфонической музыки в Китае. Для меня это не только отшлифованные до совершенства мелодии, но и мастерство дирижера, который мимикой, движениями и эмоциями обретает полную власть над очарованной действом публикой. Сегодня эта маленькая сцена кажется проекцией на большую Европу, которую отчасти можно рассматривать как очарованную Пекином аудиторию.

Измученные войной в Украине и экономическими неурядицами, которые она за собой повлекла, европейцы хотят покоя и возвращения к нормальной жизни с минимальным набором потенциальных рисков, в частности и экономических. Именно поэтому, несмотря на четкое видение европейских институций, отдельные страны Европы постепенно поддаются на заманчивые предложения, которыми Китай усыпляет их бдительность.

На самом деле мягкие подходы — хорошо продуманная тактика Пекина, которому надо противостоять все более острым проблемам, отделяющим его от жизненно необходимых рынков стран Запада. Поддержка Китаем России в ее войне против Украины, огромный торговый дисбаланс, сложность с доступом к китайскому рынку, так называемые избыточные мощности — все это далеко не полный перечень препятствий, которые мешают Поднебесной полноценно сотрудничать с западным миром.

Чтобы решить эти проблемы, Пекин мастерски применяет весь арсенал своих возможностей: использует экономический прагматизм Германии, лидерские амбиции Франции, недвусмысленную преданность союзников Китая и России в Европе — Венгрии и Сербии. Именно с таким мышлением Китай подходил к визиту федерального канцлера Германии Олафа Шольца (14‒16 апреля 2024 года он посетил китайские города Чунцин, Шанхай и Пекин), и именно такое мышление будет доминировать во время визита лидера КНР Си Цзиньпина во Францию, в Сербию и Венгрию (запланирован на 5‒10 мая).

Германия. Находясь в Китае, Олаф Шольц обсудил с премьер-министром этой страны Ли Цяном создание новых точек роста для сотрудничества в сферах новых энергетических транспортных средств, цифровой экономики, искусственного интеллекта и зеленого развития, а также заявил, что Германия выступает против разъединения и торгового протекционизма и готова и дальше расширять сотрудничество с Китаем.

Вместе с тем запланированный для обсуждения вопрос безопасности немного просел. Немецкий лидер не смог убедить Си Цзиньпина повлиять на Россию, вместо этого услышал четыре принципа Китая по украинскому вопросу, которые в переводе с китайского дипломатического языка означают следующее: необходимость диалога с Россией для гарантирования европейской безопасности; прекращение поддержки Украины; содействие ослаблению Украины, что создаст возможность начать мирные переговоры; снятие международных санкций с России. Вместе с тем глава КНР подчеркнул обязательное равное участие Украины и России в потенциальной мирной конференции.

Франция. Когда речь идет о вопросе безопасности, президент Франции Эмманюэль Макрон не устает повторять о стратегической автономии Европы и недопустимости того, чтобы последняя стала «вассалом США». Эту позицию активно использует Пекин, чтобы ослабить трансатлантические связи и достичь своих целей в Европе. Так, 27 апреля в телефонном разговоре с советником президента Франции по вопросам внешней политики Эмманюэлем Бонном член политбюро ЦК КПК и министр иностранных дел КНР Ван И заявил: международное сообщество ожидает, что Китай и Франция сформируют общую позицию по основным вопросам, связанным с миром и стабильностью во всем мире. А после разговора Министерство иностранных дел КНР сообщило, что стороны договорились координировать международные и региональные вопросы, представляющие общий интерес, в частности и украинский вопрос.

Это резко контрастировало с заявлением представителя МИД КНР Ван Веньбина, который 26 апреля после завершения визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в КНР посоветовал США прекратить попытки обвинять Китай и приложить реальные силы для политического решения «украинского кризиса».

Сербия и Венгрия. После решения Италии отказаться от китайской инициативы «Пояс и путь» значение Сербии и Венгрии для Китая еще больше возрастает. Теперь эти страны не только являются проводниками в Европе нарративов Москвы, которые странным образом совпадают с китайским видением мира, но и рассматриваются как некая альтернатива Италии в прокладывании большого китайского маршрута в ЕС.

Реализация проекта модернизации железнодорожной линии Белград⸺Будапешт, на 85% финансируемого китайским банком Exim, может существенно облегчить доступ на европейский рынок для Пекина. Кроме того, последний рассчитывает, что Венгрия, которая во второй половине этого года получит ротационное председательство в ЕС, будет вести более прагматичную политику в отношении КНР.

Несмотря на умеренный подход отдельных европейских стран к отношениям с Китаем и Россией, осознание реальности российской угрозы в Европе возрастает, а помощь от стран ЕС остается одним из основных факторов, позволяющих Украине выстоять. Вместе с тем огромные потоки европейских средств и военной техники помогают лишь поддерживать статус-кво и при всесторонней поддержке Китаем агрессивных действий Москвы оказываются практически бессильными. Осознавая эту ситуацию, европейские лидеры всеми способами стараются убедить Пекин изменить отношение к войне в Украине, но до сих пор эти попытки особых успехов не имели.

Учитывая, что идеологическая основа является самой сильной составляющей китайско-российского партнерства, о чем Пекин и Москва со все более большей уверенностью заявляют из года в год, наверное, напрасно надеяться на то, что просто слова идеологических оппонентов Китая и России как-то повлияют на лидера Поднебесной. При таких обстоятельствах единственным рычагом влияния остается четкий экономический ответ Пекину, на который, очевидно, еще не готовы европейцы, которым сейчас комфортнее дремать под ненавязчивые китайские мелодии. Но пока музыка звучит, Китай тихим ходом продвигает свое видение общей судьбы человечества и свои глобальные инициативы, которые так противоречат ценностям западной цивилизации и закладывает основу для построения нового брутального порядка в мире, где может быть намного тяжелее спать.

Украина тоже не хочет обособляться от Китая и очень надеется, что нормальные отношения между странами вернутся. Несмотря на все трудности наверху, многие китайские граждане хорошо осознают геополитическую сложность современности. В конце апреля на студенческой ярмарке ко Дню культуры в Китае простые китайцы сочувствовали нам, высказывали поддержку и пели гимн Украины вместе с украинскими девушками.

Но чтобы иметь возможность развивать дружеские отношения с Китаем в приемлемом и для Украины, и для Европы будущем, сегодня важно выбрать правильную позицию в отношении Пекина.

Юлия Климишин, «Зеркало недели»