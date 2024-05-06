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Композитора родом из Гродно наградили высшим орденом Польши

  • 6.05.2024, 9:53
  • 1,444
Композитора родом из Гродно наградили высшим орденом Польши
Фото: prezydent.pl

За выдающиеся достижения в творческой деятельности.

Уроженца Гродно композитора Ежи Максимюка наградили высшей государственной наградой Польши — орденом Белого Орла. Это произошло 3 мая 2024 года в Королевском замке в Варшаве. Орден Максимюку вручал президент Польши Анджей Дуда, пишет Hrodna Life.

Ежи Максимюк получил награду «в знак признания выдающегося вклада в польскую культуру, за выдающиеся достижения в творческой деятельности, особенно в области дирижирования и композиции», сообщили в канцелярии Анджея Дуды.

Ежи Максимюк — композитор, родившийся в Гродно в 1936 году. В 1947 году семья Максимюков перебралась в Белосток. Ежи изучал фортепиано, дирижирование в Государственной высшей музыкальной школе в Варшаве (сегодня — музыкальный университет Фридерика Шопена). В 1972 году возглавил Польский камерный оркестр, который гастролировал по всему миру. Позже, между 1983 и 1993 годами, Максимюк руководил шотландским симфоническим оркестром BBC в Глазго.

В 1990-х композитор сотрудничал с Английской национальной оперой. Выступал с Лондонским симфоническим оркестром, Лондонским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Франции, а также Токийским столичным симфоническим оркестром. Композитор создавал музыку для кино и балета, а также записал около 100 пластинок. Его считают одним из основателей Польского общества современной музыки.

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