Тим Дрейпер: Через пять лет вы будете покупать кофе за биткоины 1 25.04.2018, 13:53

Венчурный инвестор предсказал полное исчезновение «бумажных» денег.

Явление биткоина гораздо важнее появления интернета и ряда других ключевых событий в истории человечества. Об этом заявил известный венчурный инвестор и основатель фирмы Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер в интервью телеканалу CNBC.

В своем выступлении Дрейпер подчеркнул, что масштабы и важность биткоина и технологии блокчейн превышают все ранние технологические достижения человечества.

«Это важнее, чем Железный век, эпоха Ренессанса и промышленная революция», — сказал инвестор.

Кроме этого, он в очередной раз предрек смерть традиционных денег.

«Через пять лет вы попытаетесь купить кофе за обычные деньги, и общественность посмеется над вами, потому что вы не используете криптовалюту. Я считаю, что наступит момент, когда вы больше не захотите использовать фиатную валюту», — отметил Дрейпер.

Также Дрейпер добавил, что биткоин обязательно победит в «долгосрочной криптовалютной битве» против альткоинов.

Напомним, ранее в апреле Тим Дрейпер заявил, что в течение ближайших четырех лет цена «цифрового золота» вырастет примерно в 30 раз и к 2022 году достигнет отметки $250 тысяч.