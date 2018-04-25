Инспектор ГАИ сбил на переходе девушку и избежал наказания 10 25.04.2018, 14:14

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Жительница Солигорска продолжает бороться за справедливость.

Утром 29 декабря 2017 года жительница Солигорска Ольга Шаридода попала под колеса служебного автомобиля местной ГАИ.

После ДТП сотрудники Госавтоинспекции доставили Ольгу в приемное отделение больницы и оставили там. В медицинской карточке медики сперва указали, что пострадавшая сама упала.

"В приемном покое меня не посчитали нужным положить в больницу на обследование. После инспектор доставил меня в ГАИ, где составили протокол происшествия", - рассказывала тогда Ольга. Однако пройти лечение все же пришлось - вскоре после ДТП девушка потеряла сознание на рабочем месте.

ГАИ Минской области после случившегося сообщила в числе прочего, что "пострадавшая оперативно была доставлена в больницу. В медицинском учреждении по результатам обследования поставлен диагноз "ушибы, гематома, состояние алкогольного опьянения легкой степени". А сотрудник Госавтоинспекции, в свою очередь, "находился на службе, прошел освидетельствование на степень физического состояния в медицинском учреждении". Кроме того, правоохранители заверили, что будет проведена проверка, "по окончании которой будут даны правовые оценки произошедшему ДТП".

Спустя почти пять месяцев Ольга рассказала abw.by, к чему пришла проверка, какая оценка произошедшему дана и какое наказание понес виновный:

"4 января я обратилась в центральный аппарат Следственного комитета и Министерство здравоохранения Республики Беларусь, составила жалобу в Министерство внутренних дел. Поскольку была назначена судебно-медицинская экспертиза на предмет установления тяжести полученных мною телесных повреждений, 4 января 2018 года срок подготовки дела об административном правонарушении был приостановлен до получения результатов экспертизы. Мое обращение в прокуратуру было перенаправлено для проведения проверки в ОГАИ Солигорского РОВД.

Следственный комитет переслал мое заявление в МВД и Минздрав.

МВД заявление направило в УВД Минского облисполкома.

В общем, мои заявления стали "гулять" по различным ведомствам, кабинетам и чиновникам, и чем выше я свои бумаги направляла, тем ниже они впоследствии опускались.

30 января 2018 года результаты судебно-медицинской экспертизы были готовы, но потребовалось дополнительное исследование, поэтому срок подготовки дела был снова приостановлен. И вот 10 апреля я получила уведомление, что административное дело по факту совершения ДТП прекращено ввиду истечения сроков наложения административного взыскания.

Статья 7.6 КоАП РБ. Сроки наложения административного взыскания

1. Административное взыскание может быть наложено:

1) за совершение административного правонарушения - не позднее двух месяцев со дня его совершения, если иное не предусмотрено настоящей статьей (в ред. Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 №64-З)...

Для меня это просто шок. ДТП есть, виновник - инспектор ГАИ - есть, но, извините, истекли сроки.

Отдельно стоит обратить внимание на проведенную проверку в отношении инспектора-нарушителя. Ее провел его же коллега из Солигорской ГАИ, а руководитель все это подписал.

Насколько объективной может быть такая проверка? Почему я прошу вышестоящие органы обратить внимание на происходящее, но они все мои заявления направляют все ниже, документы оказываются на рассмотрении у того органа, чей сотрудник данное правонарушение совершил?

Что же касается моего состояния, то по результатам обращения в Минздрав комиссия пришла к выводу, что никакого освидетельствования меня на предмет алкогольного опьянения не было, сам акт такого освидетельствования не составлялся. Тогда почему представитель УВД Минской области в своем комментарии утверждал, что я находилась в состоянии алкогольного опьянения? Противно все это, если честно.

Но я не унываю. Понимаю, что тяжело будет, но я добьюсь наказания виновных. Сейчас я обжаловала эти решения. Если будет нужно, дойду до самого верха".