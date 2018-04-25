В Минске могут появиться ретропанорамы с видами города 25.04.2018, 19:36

Проект поможет минчанам и туристам увидеть, какой была городская панорама в прошлом веке.

В Минске проходил конкурс ретропанорам, организованный объединением «Гiсторыка» совместно с Галереей tut.by. Участникам конкурса предложили разработать дизайн-эскиз объекта, который поможет минчанам и туристам увидеть, какой была городская панорама прошлого века. Подобные точки есть в Риме, Москве, Батуми, Люблине и других городах.

25 апреля были подведены итоги конкурса — победила работа архитектора Дмитрия Бубновского. Конструкция, которая может появиться в городе, называется «Фотомираж».

Материалы из презентации автора проекта, архитектора Дмитрия Бубновского

Плоскости пластины и рам устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга (давний принцип театральных декораций), что создает впечатление трехмерности изображения старого города. Сама конструкция может напоминать фотокамеру, в которую можно заглянуть, а изображения на рамах будут разной степени прозрачности, что создаст дополнительный эффект объема, отметил Дмитрий Бубновский в описании работы. Чтобы изображение было видно в темное время, пластины и рамы можно подсвечивать специальным фонарем.

Ретропанорама может стоять как отдельный объект, или же закрепляться на уже существующих городских объектах.

В жюри входили представители объединения «Гiсторыка», Галереи tut.by, Белорусского комитета ІКОМ, Белорусского союза архитекторов, Творческой мастерской архитектора Левина, Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, Белорусского союза дизайнеров, Минкульта, а также краеведы, участники Клуба истории Минска.