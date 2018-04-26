Блогер Лапшин провел перед Советом Европы акцию в поддержку заключенных в Беларуси 26.04.2018, 10:15

Российско-израильский блогер выступил в Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге.

Российско-израильский блогер Александр Лапшин, которого в декабре 2016 года задержали в Беларуси и затем выдали властям Азербайджана, выступил в Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге и встретился с Комиссаром по правам человека Дуней Миятович, передает «Радыё Свабода».

Как сообщил Александр Лапшин, он говорил в ПАСЕ не только о ситуации в Азербайджане, но и о Беларуси - в частности, про заключенных таможенника Алеся Юркойтя и японского художника Даичы Йошида.

«Про Алеся они не знали, - сообщил Лапшин. - Теперь знают. Все, что я говорил, они записывали. Надеюсь, это хоть немного приблизило Алеся к возвращению домой».