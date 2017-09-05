Очередные приговоры по «делу таможенников» 6 5.09.2017, 14:38

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Алесь Юркойть

Фото: nn.by

Сегодня оглашено решение в отношении известного краеведа Алеся Юркойть.

5 сентября в суде Партизанского района Минска состоялось оглашение приговоров по «делу ошмянских таможенников» .

Таможенник и известный краевед Алесь Юркойть осужден на 7 лет лишения свободы. Он принадлежал к той группе четырех таможенников, которые не признали вины и доказывали, что не получали взяток, пишет nn.by.

Бывший главный инспектор пункта таможенного оформления «Каменный Лог» Александр Лапейко в суде признал свою вину частично: согласился, что пропустил 153 машины с товаром и передавал деньги подчиненным. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Кроме Юркойтя и Лапейко приговоры сегодня получили Александр Швинта (7 лет лишения свободы), Сергей Чепин (5 лет лишения свободы), Вадим Казимирчук (5,5 лет лишения свободы), Дмитрий Курневич (11,5 лет лишения свободы), Виктор Страпко (5 лет лишения свободы), Евгений Бобрович (5 лет лишения свободы), Геннадий Часнойть (5 лет лишения свободы), Тадеуш Высоцкий (7 лет лишения свободы), Владимир Нагорский (5 лет лишения свободы). Большинство из них до задержания работали инспекторами.

На процесс пришли десятки людей. Присутствующие едва помещались в зал заседаний, и родственники обвиняемых предложили выдворить прессу: «Мы не хотим видеть здесь СМИ», «могут и за дверью остаться».

Напомним, весной 2015 года были задержаны несколько десятков сотрудников пункта пропуска «Каменный Лог» . Информация была озвучена Лукашенко на встрече с руководством Таможенного комитета.

В отношении таможенников тогда возбудили 5 уголовных дел, а преступная группа, по версии следствия, насчитывала 58 человек.

У подозреваемых изъяли более $2,2 миллиона наличными, т.е. в среднем на фигуранта приходилось около 40 тысяч долларов.

Бывший начальник Ошмянской таможни Иван Ниверкевич был осужден в декабре 2015 года на 7 лет: Ниверкевича признали виновным во взяточничестве в особо крупном размере. А в марте 2016 года приговор изменили, сократив срок заключения на год.

Суды над остальными таможенниками начались в ноябре 2016 года, их судят в разных судах. Дело группы, в которую входит Александр Юркойть рассматривал суд Партизанского района. Юркойть, в частности, обвинялся в получении взятки в размере 12,7 тысяч долларов. Свою вину он не признавал.

Юркойть известен как общественный и культурный деятель, он являлся мотором белорусской национальной жизни в Островецком районе Гродненской области. Организовал художественный пленэр, курсы белорусского языка «Мова нанова», установил памятник повстанцам Кастуся Калиновского. Друзья уверены: кто-кто, а Юркойць не был взяточником. Он оказался за решеткой по принципу коллективной ответственности, считает шоумен и поэт Всеволод Стебурако, но Юркойть не виноват и должен быть оправдан.

Многие обвиняемые прятали свое лица.

Следует добавить, что с 1 октября Ошмянская таможня прекратит существование. Одна из причин — чтобы «весь личный состав вынес очень серьезные уроки из ряда дел», заявил ранее председатель ГТК Юрий Сенько.