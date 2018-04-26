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Игроку «Ливерпуля» хотят подарить участок земли в священной Мекке

  • 26.04.2018, 12:49

С таким предложением выступил глава города.

Полузащитнику «Ливерпуля» Мохамеду Салаху хотят подарить участок земли в Мекке, священном городе для мусульман.

С таким предложением выступил Фархад Аль-Руки, глава города, сообщает gulfnews.com (перевод – pressball.by).

«Этот подарок — дань уважения египетской звезде. Он известен своей высокой моралью и добрым характером. Он показывает лучшие качества мусульман в Британии, благодаря этому он стал послом религиозной толерантности и этнических ценностей.

Земля его, для него есть несколько вариантов. Если ему позволено владеть землей в Мекке, то она его. Он может сохранить ее, может построить мечеть, благотворительный фонд или вообще продать и забрать деньги себе», — заявил чиновник.


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