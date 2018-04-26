Кудрин: Блокировка Telegram – угроза цифровой экономике 26.04.2018, 13:41

Алексей Кудрин

Те, кто принимал решение, не предусмотрели его последствия.

Блокировка Telegram усложняет цифровизацию российской экономики. Об этом экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил в интервью «Интерфаксу».

Кудрин уточнил, что новые возможности Россия видит в росте производительности труда. В ближайшие годы цифровизация может обеспечить почти треть прироста по этому показателю.

Решение о блокировке мессенджера, по мнению Кудрина, было непроработанным. «Мне кажется, это решение, эта операция была проведена без достаточной подготовки. Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей», — заявил Кудрин. По его словам, последствия стали «действительно слишком тяжелыми».

Глава ЦСР считает, что блокировка мессенджера может не принести тех результатов, которых ожидают ее инициаторы.

«Вопрос безопасности, безусловно, имеет значение. Но, конечно, это не должно происходить с такими последствиями для пользователей. Сразу видно, что инициаторы этих шагов не осознавали всех последствий. Им нужно было серьезнее продумать, достигнут ли эти меры результата», — пояснил Кудрин.

13 апреля Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора принял решение о блокировке Telegram. Основанием стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи дешифровки. Основатель Telegram Павел Дуров назвал это требование неконституционным и технически невыполнимым. 16 апреля началась блокировка мессенджера. Она затронула ряд ресурсов, не связанных с Telegram, в том числе некоторые IP-адреса Google и Amazon.