Переговоры с Трампом: Вслед за Макроном подключается Ангела Меркель 26.04.2018, 15:55

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В ходе визита в Вашингтон канцлер Германии попытается убедить Трампа не выходить из соглашения с Ираном.

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу приедет с однодневным рабочим визитом в Вашингтон, сразу после трехдневного визита президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает «Голос Америки».

Их визиты считают командной попыткой убедить президента США Дональда Трампа не выходить из ядерного соглашения с Ираном и сделать исключение для стран ЕС в вопросе о пошлинах на сталь и алюминий.

С Меркель у Трампа бесспорно сложились более прохладные отношения, чем с Макроном. СМИ напоминают о том, что в ходе первой встречи с канцлером в марте 2017 года Трамп отказался пожать ей руку. После этого лидеры не разговаривали в течение пяти месяцев, до телефонной беседы 1 марта.

«Если Эммануэлю Макрону гораздо эффективнее удается очаровать президента Трампа, то для Ангелы Меркель наступление с помощью очарования вообще не является приоритетом: вместо этого она работает на базе принципов, общих ценностей и интересов», – отметил директор отдела исследований Европы и Евразии в Университете Джона Хопкинса Эрик Джонс.

Директор центра Маргарет Тэтчер в фонде Heritage Нил Гардинер полагает, что подход Меркель к администрации Трампа будет более конфронтационным, нежели у Макрона.

«Думаю, немцы значительно более критически оценивают внешнюю и экономическую политику Трампа, и Ангела Меркель, скорее всего, будет в ряде вопросов придерживаться более жесткой линии, чем Макрон, однако она также попытается спасти ядерное соглашение с Ираном, – считает эксперт. – Будет интересно понаблюдать, до какой степени Меркель и Макрон будут выдвигать одни и те же предложения в плане усовершенствования соглашения с Ираном».

Директор европейской программы Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли сказала журналистам, что визиты двух европейских лидеров пройдут под лозунгом «спасем ядерное соглашение с Ираном».

В ходе своего визита Макрон неоднократно призывал Трампа и Конгресс не выходить из заключенного в 2015 году соглашения между Ираном и шестью мировыми державами (США, Великобританией, Германией, Францией, Россией и Китаем), которое призвано ограничить ядерную программу Ирана в обмен на смягчение губительных для его экономики санкций.

Трамп называет соглашение, заключенное при его предшественнике Бараке Обаме, «худшим в истории», и настаивает, что по окончании 10-летнего срока соглашения Иран сможет быстро нарастить ядерный потенциал.

Другой ключевой темой визита Меркель станет трансатлантическая торговля. Как отметил заместитель директора европейской программы Центра стратегических и международных исследований Джефф Ратке, для Германии этот вопрос особенно актуален.

«Германия – крупнейшая экономика ЕС. Ее основной двигатель – торговля. Я бы хотел подчеркнуть, что Европейский союз неизбежно отомстит, если США не сделают для него исключения в вопросе пошлин на алюминий и сталь, так что здесь присутствует некоторая угроза ответных мер», – отмечает он.

Как ожидается, в ходе двусторонней встречи также будет обсуждаться важная роль НАТО и урегулирование ситуации в Сирии.