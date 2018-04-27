И. о. премьера Армении Карапетян отказался от переговоров с Пашиняном 6 27.04.2018, 11:25

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Никол Пашинян

Фото: photolure.am

Бывший работник Газпрома противится встрече с лидером протестов.

Исполняющий обязанности премьера Карен Карапетян (ранее работал в Газпроме) после переговоров с Путиным отказался от встречи с лидером протестов Николом Пашиняном, о котором оппозиционный лидер заявил в ходе вчерашнего митинга на площади Республики в Ереване, сообщает «Радио Азатутюн».

«Очередное приглашение Никола Пашиняна практически не отличается от предыдущего, за исключением того факта, что на этот раз он не диктует, с кем будет идти на переговоры. Ответ Карена Карапетяна такой же, как и в прошлый раз. Переговоры, где одна сторона исключительно диктует повестку дня, а другая не может представить повестку дня, не могут считаться переговорами.

Кроме того, Карен Карапетян по-прежнему считает, что проведение переговоров перед СМИ уже предполагает, что целью переговоров не является достижение каких-либо результатов. Именно поэтому участие в «переговорах», которые вряд ли найдут решения, и.о. премьер-министра считает бесперспективным», - сообщил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Арам Араратян на своей странице в Facebook.

Араратян отмечает, что, по мнению Карена Карапетяна, Пашиняну следует принять предложение президента республики, направленное всем парламентским и внепарламентским силам, для совместного обсуждения сложившейся в стране ситуации и путей выхода из нее.