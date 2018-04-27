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Стало известно имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

  • 27.04.2018, 13:47

Герцог и герцогиня Кембриджские раскрыли тайну.

Третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских, который родился в понедельник, 23 апреля 2018 года, назвали Луи Артур Чарльз. Об этом сообщает BBC.

Напомним, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон родила третьего ребенка 23 апреля в 11 часов по местному времени. Вес новорожденного составлял 3,8 килограмма.

Роды проходили в лондонском госпитале Святой Марии – там же, где на свет появились предыдущие дети герцога и герцогини Кембриджских.

Старший сын королевской пары принц Джордж родился 22 июля 2013 года, а дочь, принцесса Шарлотта – 2 мая 2015 года. Принц Луи Артур Чарльз стал пятым в очереди на британский престол.


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