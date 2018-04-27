Фотофакт: По центру Слуцка ползают гадюки 27.04.2018, 15:55

Фото: Александр Макаренко для kurjer.info

По Беларуси за год фиксируется примерно полтора-два десятка случаев укусов змей.

С гадюкой случчанин Александр Макаренко столкнулся возле моста у гимназии № 1. Не зная, насколько она опасна, мужчина потрогал змею, а когда та зашипела, то отошёл. Но успел сфотографировать.

Гадюку он повстречал на этих выходных, когда рыбачил возле гимназии.

О том, что гадюки стали чаще появляться в центре Слуцка, «Кур'ер» писал ещё в 2007 году. И в отличие от пустынных гадов, которые обычно предупреждают жертву о возможном нападении, белорусские гадюки могут наброситься внезапно.

Гадюк можно встретить и в районе ул. Вечеркевича, в «цыганском» парке, 11-м городке.

Но чаще в городе можно встретить более безобидных пресмыкающихся — ужей.

Где чаще всего встречаются гадюки и как они себя ведут

У водоёмов — они там охотятся на лягушек.

На лесных опушках, если там есть ягоды.

На песчаных местах и там, где камни — греются на солнце.

В кустарнике, особенно в ягодном кустарнике, где растёт малина, черника — они приползают полакомиться.

Обычно считают, что гадюки весь день, греясь, лежат на солнце. Это не совсем так. На солнце они греются в прохладную погоду, после дождя или перед ним, рано утром и вечером, перед заходом солнца. В жаркую сухую погоду змеи прячутся в тени.

Потревоженная, она либо скользнёт в своё убежище, либо примет оборонительную позу. Когда гадюка хорошо прогрета, а скрыться ей негде, она обороняется: сжавшись в комок, с шипением выбрасывает голову в сторону преследователей. Однако и в этом случае змея старается укрыться в первом попавшемся убежище. Если гадюку преследовать, она может стать опасной. Если оставить в покое, она тут же постарается скрыться.

Как часто кусают змеи и насколько это опасно

В целом по Беларуси за год фиксируется примерно полтора-два десятка случаев укусов змей. Абсолютное большинство — летом.

За всю историю изучения обыкновенной гадюки по всей Европе известны единичные случаи смерти человека от её яда. Это были, как правило, маленькие ослабленные дети

Серьёзную опасность представляют укусы в голову или шею. Гораздо тяжелее переносят отравление ядом гадюки дети, люди пожилого возраста и страдающие хроническими заболеваниями и аллергиями.

В случае несвоевременного или неправильного лечения могут развиться тяжёлые осложнения, вплоть до хронической почечной недостаточности.

Как показывает практика, гораздо больший ущерб здоровью пострадавшего наносят неправильные действия при оказании первой помощи, а не сам укус змеи.

Если змея укусила вас или вашего спутника

Чаще змеи кусают за ноги. Именно это усложняет лечение, так как укушенным необходимы покой и обездвиженность.

Вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103.

В первые 10−15 минут выдавить яд до первых капель крови и, главное, не паниковать — смертельные исходы от укусов гадюк случаются очень редко.

Высасывать яд не рекомендуется.

После укуса важно обеспечить полный покой в горизонтальном положении и обильное питьё (чай, вода).

Спиртное недопустимо.

Ни в коем случае не прижигать и разрезать места укуса — рана и кровотечение только увеличивают площадь соприкосновения яда с тканями и ускоряют поступления яда в кровь.

Не накладывать жгут на укушенную конечность — эта мера не остановит распространение яда по организму, но усилит боль и может вызвать омертвение тканей тела. Руку лучше забинтовать, но не туго.

Если у человека нет дыхания и сердцебиения (пульса), приступить к сердечно-лёгочной реанимации.

Если человек без сознания, пострадавшему следует придать стабильное положение на боку.

После оказания первой помощи пострадавшего следует как можно быстрее (час-два) доставить к врачу, где ему должна быть введена специальная сыворотка, содержащая антитоксины, нейтрализующие яд змеи.