«Евровидение» поменяло правила подсчета голосов 27.04.2018, 20:20

Изменения были приняты для того, чтобы снизить влияние мнения каждого из членов жюри в отдельности на общий результат.

Европейский вещательный союз изменил правила голосования национальных жюри Евровидения. Об этом сообщается на официальном сайте песенного конкурса, передает 112.ua.

Теперь вместо простого среднего арифметического оценки жюри будут вычисляться по более сложной схеме.

Баллы каждого из членов жюри будут иметь разный вес, в зависимости от позиции, на которую судья поставит участника. Низший балл будет влиять на итоговый результат в меньшей степени, чем высший, как показано на графике.

Таким образом, коллегиальное решение будет иметь превосходство над мнением каждого члена жюри в отдельности. Это правило было введено для того, чтобы избежать ситуаций, когда большинство членов жюри отдают предпочтение одному участнику, а особое мнение одного из судей при этом может сильно повлиять на результат.

"С учетом этого изменения в процедуре голосования жюри мы можем гарантировать, что более высокие оценки песен будут присуждаться согласованно и что мнение группы судей будет цениться выше, чем мнение каждого из них в отдельности", - сказал супервайзер Евровидения Йон Ула Санн.

Отметим, в 2016 году Евровидение впервые за 40 лет изменило правила голосования. Тогда оценки профессионального жюри и зрительского голосования начали выставляться отдельно.

Напомним, Евровидение-2018 пройдет в столице Португалии – Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая. Страна будет впервые принимать шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве.