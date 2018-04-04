Бензин снова подорожал 3 4.04.2018, 8:45

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Это шестое подорожание топлива с начала года.

Цены на автомобильное топливо в Беларуси с 4 апреля увеличиваются на 1 копейку, или на 0,75% в среднем. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим".

1 литр бензина АИ-92 будет стоить 1,26 рубля, АИ-95 — 1,34 рубля, АИ-98 — 1,55 рубля, дизельное топливо — 1,37 рубля.

Это шестое подорожание топлива с начала года. Последний раз цены на него повышались 30 марта. Тогда они также увеличились на 1 копейку. Всего в марте цены на бензин увеличивались три раза.