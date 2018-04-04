Мать погибшего солдата-срочника: В армию сына то брали, то не брали 4.04.2018, 17:21

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20-летний Дмитрий Удод был из многодетной семьи.

20-летний солдат срочной службы Дмитрий Удод погиб 4 апреля во время плановых занятий. О происшествии оперативно сообщилo Министерствo обороны. По официальной информации, экипаж БМП нарушил меры безопасности при действиях по вооружениям боевых машин, передает «Радыё Свабода».

Матери Дмитрия Наталье Николаевне сообщил о трагедии военком по телефону.

«Я нормально не разобралась, снаряд там разорвался или что, не в курсе. Но уже в живых нет точно. Два часа назад, три уже», - говорит Наталья Николаевна.

Семья Удод живет в деревне Новинки, Калинковичского района. В семье 6 детей.

«Три дочери и три сыночка, - рассказывает Наталья Николаевна. - Дима - это у меня третий по счету».

По образованию Дмитрий штукатур-маляр. Год работал в колхозе в строительной бригаде.

«В армию его то брали, то не брали, но после уже забрали. Ранее он состоял на учете как сердечник, но после его сняли с учета и взяли в армию», - рассказывает мать.

В армии, говорит Наталья Николаевна, Дмитрию нравилось, жалоб не было.

«Нравилось, звонил, шутил, что ребята веселые. И в Печи же мы ездили, и в Уручье я ездила в 120-ку, - рассказывает мать. - Все нормально, как положено. Не ворчал никогда в жизни».

Дмитрий Удод прослужил почти год. Писем не писал, но каждый день утром созванивался с семьей.

«Если у него минутка, он всегда позвонит «Мама, вот мы едем на полигон». Я говорю: хорошо, сынок, смотри, чтобы все нормально. «Все нормально».

Сегодня, говорит Наталья Николаевна, Дмитрий не позвонил, но написал ей в социальных сетях:

«Написал: Мне осталось 339 дней, - говорит мать. - То есть, до дома, до ноября».

22 июня 2018 Дмитрию исполнился бы 21 год.