закрыть
4 апреля 2018, среда, 18:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Во время учебных занятий в Минске погиб солдат срочной службы

10
  • 4.04.2018, 16:03
  • 4,564

Рядовой получил огнестрельное ранение.

— 4 апреля в ходе плановых занятий по огневой подготовке на огневом городке 120 отдельной механизированной бригады военнослужащими срочной военной службы, входившими в экипаж БМП, были нарушены меры безопасности при действиях при вооружении боевых машин. В результате один из членов экипажа старший механик-водитель БМП рядовой Удод Дмитрий Николаевич получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, — сообщает сайт Министерства обороны.

Сейчас в причинах гибели рядового разбирается Следственный комитет. Комиссию по расследованию обстоятельств и причин происшествия от военного ведомства возглавляет заместитель министра обороны.

Министерство обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия и окажет им всестороннюю поддержку и необходимую помощь.


популярное за неделю

Мнение

Стать костью в горле для системы
Стать костью в горле для системы Максим Винярский
Режим Лукашенко проигрывает
Режим Лукашенко проигрывает Николай Статкевич
Мы считаем это прогрессом?!
Мы считаем это прогрессом?! Денис Казакевич
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам!
Някляеў, Статкевіч, Сіўчык і сотні людзей – пашана вам! Алесь Краўцэвіч