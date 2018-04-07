Как в церковной пекарне две женщины готовят сотни куличей 7.04.2018, 18:32

Прихожанки пекут куличи уже более 10 лет.

В Гродно за церковными пасхальными куличами надо идти в Собор всех белорусских святых, что около Румлевского парка, пишет tut.by. Это единственная церковь в городе, где готовят выпечку к празднику. Созданием куличей вот уже более 10 лет занимаются две прихожанки — повар Елена Колацкая и бывшая учительница Анна Жеребило. Зарплату за работу в пекарне они не получают, продукты покупает приход. Куличи потом продают в церковной лавке, а деньги, вырученные от продажи, идут на строительство храма.

Гродненский Собор всех белорусских святых стали строить в 2000 году. Деньги собирали всем миром. В какой-то момент здесь решили создать свою небольшую пекарню. Когда верхний храм и приходской дом во дворе церкви были готовы, закупили необходимое оборудование. До этого здесь готовили еду для строителей и волонтеров, которые возводили храм.

Помимо пасхальных куличей, в маленькой пекарне к выходным пекут хлеб и печенья, за которыми в местную церковную лавку покупатели приезжают специально — даже из других городов.

— Начинали мы с печенья. Оно простое — овсяное с морковью. Но пользуется каким-то особым спросом. Покупатели очень расстраиваются, если его нет на прилавке. Еще печем хлеб — с пророщенной пшеницей (такого в городе больше нет нигде), бородинский по собственному рецепту с настоящим медом, — говорит Елена.

— Я пришла сюда лет 13 назад, когда умерла мама. Пришла, чтобы помочь местным верующим. Мыла посуду на кухне, а потом как-то получилось, что стала готовить, — рассказывает Анна, пока замешивается очередная порция теста.

Фото: tut.by

У женщин есть свой, особенный, рецепт и пасхальных куличей, выработанный за много лет работы в пекарне. Его держат в секрете. Рассказывают только, что для одного замеса на 20−25 штук берут около 60 яиц, много муки, коньяк, цедру лимона и сушеную клюкву. Тесто готовят в несколько этапов, чтобы оно хорошо взошло и не опало. Говорят, его надо «буквально выхаживать, лелеять и оберегать от сквозняков».

— А еще дрожжевое тесто любит тишину, поэтому говорите шепотом, — предупреждает Елена.

— Рецепты вроде бы у всех более-менее одинаковые, но куличи всегда получаются разные. Не знаю, в чем секрет, — признается Анна. — Может быть, в особой энергетике, может быть, в руках. Куличи, кстати, долго не черствеют. Все из-за большого количества яиц и масла. Даже если сверху где-то подветрится, то внутри они остаются свежими. Но наша выпечка долго на прилавках не залеживается. Печем куличи несколько дней, а разлетаются они за пару часов.

Фото: tut.by

В маленькой пекарне жарко и вкусно пахнет выпечкой. Первая порция куличей уже отправлена в духовку. Женщины готовят вторую и рассказывают, что выпечка для них — уже не хобби, а достаточно важная и большая часть жизни.

— Денег мы за свою работу не получаем, но печем все в радость и во славу Господа… Закройте-ка дверь, сейчас начнем выпечку вынимать, — говорит Анна.

Фото: tut.by

Первые куличи готовы, но им еще надо отстояться в нижней части духового шкафа: остывать они должны постепенно. Часть оставляют на столе под полотенцем. Раньше, в деревнях, куличи остывали под подушками, а рецепты праздничной выпечки передавался из поколения в поколение.

— По старинным рецептам мы, к сожалению, не печем. Раньше как было — все на глаз, пропорции не сохранились, мы же уже весы используем, чтобы все четко было. Конечно, иногда жалеешь, что не спросила у мамы, что и как она делала. Но когда молодая, кажется, что тебе эти знания не пригодятся, а мама будет жить вечно и вечно будет что-то печь и готовить вкусненькое, — говорит Елена.

Фото: tut.by

Печь куличи в соборе начинают после службы в Чистый четверг. Впереди — два дня безостановочной работы. Всего женщины вдвоем выпекут штук 200 булок. Вспоминают, как как-то перед Пасхой сломалась машина для вымешивания теста. Пришлось все делать вручную. Вот, говорят, где было приключение!

Помощников у женщин нет. Они бы были и не против еще одних рук в пекарне, но никто не задерживается, узнав, что трудятся здесь бесплатно.

— Да и пекарня маленькая — вдвоем еле помещаемся, — смеется Елена.

Фото: tut.by

Рецепт праздничных куличей от Анны и Елены

Опара:

20 г дрожжей

110 мл теплого молока

20 г муки

25 г сахара

1 ст. ложка ванильного сахара

Тесто:

3 яйца

550 г муки и еще 2 ст. ложки

100 мл молока

пол чайной ложки соли

100 г мягкого сливочного масла

80 г сахара

150 г жирного (не менее 18%) творога

100 г цукатов

Помадка:

5 белков, 200 г сахарной пудры.

1.Сначала готовится опара. Ингредиенты для нее смешиваются, и смесь ставим в теплое место на 10 минут. Цукаты заливаем кипятком.

2. Муку для теста просеиваем, молоко подогреваем. Растворяем в нем сахар и соль. Добавляем сливочное масло, взбиваем хорошо. Далее добавляем творог. Отдельно взбиваем яйца и добавляем в тесто. Потом туда же — подошедшую опару, и все хорошо вымешиваем. Добавляем цукаты. Даем тесту отстояться.

3. Осторожно наполняем формы. Для куличей используются специальные металлические цилиндрические емкости, но сейчас продаются и бумажные, которые хорошо подойдут для нашей выпечки. Металлические смазываем маслом, можно выложить стенки пергаментом. С бумажными ничего специально делать не надо.

4. Заполнять формы нужно примерно до середины, тесто сильно поднимется. Ставим их в теплое место на 45−50 минут. Разогреваем духовку до 200 градусов.

После того как тесто увеличится в размере примерно в два раза, нужно формы аккуратно перенести в духовку и выпекать при 200 градусах примерно минут 10, затем снизить температуру до 180 градусов и выпекать минут 50. Если сверху куличи потемнеют, можно закрыть их фольгой.

5. Готовим помадку, взбивая сахар с белками, и украшаем куличи