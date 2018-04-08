В Могилеве мужчины пытались ограбить магазин нижнего белья 2 8.04.2018, 12:59

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Фото: kp.by

Грабителей остановила уборщица.

- Я работала в своем кабинете, когда из торгового зала раздались крики, - рассказывает kp.by директор могилевского филиала "Милавица" Людмила Гелясова. - Выбежала в зал и увидела в руках у шокированных девочек бюстгальтеры. Оказалось, они отобрали их у грабителей! Мы сразу же вызвали милицию.

Позже директор посмотрела запись с камер видеонаблюдения и была поражена, с каким бесстрашием ее хрупкие коллеги сражались за нижнее белье с грабителями.

- Все началось с того, что утром в магазин первым зашел мужчина с сумкой, - продолжает Людмила Гелясова. - Он стал наблюдать за нашей заведующей магазином, которая в это время общалась с покупательницей. Затем в зал зашли двое его подельников, которые сняли со стендов бюстгальтеры и положили их за пазуху. Один вышел незамеченным. А когда стал выходить второй, сработала сигнализация. Завмагазином бросила все и выскочила к нему, стала выхватывать ворованное белье. Один из его напарников как вкопанный стоял на месте и держал в руках сумку.

А тот, который уже вышел из магазина, увидел, что происходит, и вернулся спасать подельника. Силы были неравны, но на помощь выскочила наша уборщица! Она закрыла дверной проем руками и закричала: «Не пущу!». А наша уборщица, между прочим, этому вору до плеча не достает. Наши девчонки бросились на грабителей и отобрали белье. Тот, который был с сумкой, стал говорить, что он ни при делах. Мол, это были воры, и он их сейчас догонит. Ему удалось вырваться, схватить его не смогли. На записи видно, что он спрятал два лифчика в сумке.

Через несколько минут в магазин нижнего белья позвонили работницы из соседнего магазина. Они рассказали, что к ним пришли двое мужчин и попросили убрать с лифчиков магнитные бирки. Там их и взяли с поличным милиционеры.

- В магазине наши девочки отвоевали 15 лифчиков, вынести в сумке они смогли только два, - говорит Людмила Гелясова. - Эти преступники хватали со стоек дорогие кружевные бюстгальтеры, минимум за 40 рублей. Причем именно больших размеров!

Фото: kp.by

По словам директора филиала, если в магазине пропадает товар, то недостачу компенсируют сотрудницы. Но вступить в драку с грабителем смогла бы не каждая.

- Сотрудники милиции говорили нам, что в таких случаях надо нажимать тревожную кнопку, но она была возле кассы. Теперь мы решили, что у каждого продавца будут такие переносные кнопки, которые будут висеть у них на груди.

- Все трое мужчин были задержаны. Как выяснилось, они ранее судимы за кражи. Самому старшему из них 45 лет, - рассказала «КП» официальный представитель управления СК по Могилевской области Оксана Соленюк. - Зачем они пытались ограбить магазин белья? Говорили, что хотели подарить бюстгальтеры любимым женщинам. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на грабеж».