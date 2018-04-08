Андрей Курейчик: Беларусь — очень хитрая страна 8.04.2018, 20:53

Андрей Курейчик

Самый успешный сценарист Беларуси о гонораре за «Движение вверх», патриотизме и «Беларусьфильме».

Андрей Курейчик состоялся, последовательно написав сценарии для русских комедий «Любовь-Морковь» и «Елки». Правда, недавно белорус хайпанул совсем не немножечко. «Движение вверх», над которым работал Курейчик, стал натуральным блокбастером. Оказавшись в Минске, сценарист встретился с Onliner.by, чтобы рассказать о гонорарах, периоде российской «кинозадницы», «клюкве», отечественном кино про хоккей, адском бюрократизме и много чем еще.