Водитель Audi протаранил три авто и патрульную машину ГАИ 1 9.04.2018, 14:20

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Инцидент произошел в Кобрине.

В воскресенье 32-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, устроил гонки с экипажем милиции в жилом секторе Кобрина. Внимание инспекторов привлек автомобиль Audi, лихо повернувший с крайней правой полосы, обогнав при этом на пешеходном переходе автобус. Экипаж принял решение преследовать нарушителя. Требования об остановке водителем были проигнорированы. При попытке скрыться нарушителем были повреждены три автомобиля, в том числе и служебный автомобиль наряда ДПС, сообщает onliner.by.

Скрываясь от погони водитель Audi свернул во двор. День был праздничный, во дворах в это время было довольно многолюдно, играли дети, и только по счастливому стечению обстоятельств никто из пешеходов не пострадал. В процессе преследования сотрудникам ГАИ удалось заблокировать Audi. Но и это не остановило правонарушителя: протаранив служебный автомобиль, он продолжил скрываться, повредив при этом еще два припаркованных автомобиля. Уходя от погони, водитель не смог справиться с управлением и въехал в мусорный контейнер.

Предварительная проверка показала, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось позже, молодой человек, житель Кобрина, неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД и общественного порядка. Водитель задержан, в отношении него составлено 6 административных протоколов.