Как белорусское молоко перешло дорогу российскому 4 1.05.2018, 11:49

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Россия намерена в ближайшее время обеспечить рынок молока на 90% отечественными продуктами.

Москва собирается идти дальше, вплоть до полного замещения импорта, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в интервью РИА «Новости». Белорусам он рекомендовал искать другие рынки сбыта, пожурив за демпинг, пишет сайт «Свободные Новости».

Ткачев заявил, что за период с 2013-го по 2017 год российские производители увеличили производство товарного молока на 2,2 млн тонн, а импорт молочной продукции сократился на 2,8 млн тонн.

«Но при этом мы отмечаем другую тенденцию: спрос на сырое молоко у отечественных переработчиков падает. Производители молочных продуктов не закупают сырое молоко, предпочитая использовать другое — более дешевое и не всегда качественное сырье», — посетовал министр.

Речь идет о сухом молоке, методики определения которого в готовом продукте в России пока нет.

Ткачев отметил, что значительная часть сухого молока поставляется в Россию именно через Беларусь. Конкретные объемы поставок по этой позиции министр не озвучил, но, по информации белорусской стороны, Беларусь была далеко не лидером, заняв по объемам ввоза в Россию сухого обезжиренного молока скромное пятое место. Причем большие объемы (в пять раз больше, чем из Беларуси) шли в РФ из весьма отдаленных регионов — Австралии и Новой Зеландии. По поставкам сухого цельного молока Беларусь была восьмой, поставив в разы меньше, чем Новая Зеландия.

Зато Ткачев напомнил, что Беларусь является крупнейшим экспортером молочной продукции в Россию. По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Беларусь за три года увеличила экспорт в Россию на 24%, до 950,5 тысячи тонн молочной продукции. Доля нашей страны в импорте молочки в Россию — 86%.

«Конечно, белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком, как я уже сказал. Мы планируем в ближайшие 5—7 лет закрыть этот вопрос, но пока видим, что нормальному развитию рынка мешает недобросовестная конкуренция с молочной продукцией, содержащей растительные жиры, и сухим молоком.

Белорусские поставщики сухого обезжиренного молока откровенно демпингуют при поставках на российский рынок», — пожаловался Ткачев.

По данным Минсельхоза России, только за два неполных месяца 2018 года Беларусь дважды снижала экспортные цены на сухое обезжиренное молоко.

В марте оно стоило 103,5 российского рубля за килограмм, что почти на 40% ниже, чем в январе 2017 года. В России считают, что во многом это связано с ростом производства молока в Беларуси и странах Балтии.

«С точки зрения экономики мы пришли к парадоксальной ситуации: закупать сырое молоко у российских сельхозпроизводителей и варить качественный сыр переработчикам просто невыгодно. Потому что конкурировать с разного рода «сыроподобными продуктами», ввезенными в страну, невозможно», — посетовал министр.

Если ситуацию не изменить, полагает Ткачев, «то наши сограждане будут вынуждены покупать молочную продукцию сомнительного качества, а российские сельхозпроизводители из-за снижения спроса на молоко двигаться к банкротству». «Мы за последние 3 года вложили в молочную отрасль 87 миллиардов рублей, а потери производителей молока в этом году могут превысить 84 миллиарда рублей. Представляете, какой это объем средств! И нам потребуются дополнительные средства из федерального бюджета, чтобы предотвратить череду банкротств», — резюмировал он.